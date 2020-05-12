OMEGA, pırlanta kenarlı De Ville'in en yeni parçalarını tanıtıyor

İnce ve stil açısından zengin, yeni 36 ve 39mm ebatlardaki paslanmaz çelik veya 18K Moonshine ™ altın Trésor modelleri, OMEGA’nın kadın saatçilik geleneğini sürdürüyor.

Göz alıcı yeni kadranlar, kabartmalı ipeksi desenler ve beyaz sedef kubbeli 18K Moonshine ™ altından oluşuyor. Çelik modellerdeki akrep ve yelkovan detayı rodyum kaplamayken; altın modellerde 18K Moonshine ™ altın veya 18K Sedna ™ altınla eşleşen pırlantalı akrep yelkovan detayo yer alıyor. En yeni Trésor koleksiyonu, rodyum ve yeşil renk deri kayış seçeneklerinin yanında, 36mm’lik ten rengi kayışlı yeni rose model seçeği ile sunuluyor.

Her bir yeni model, kasa kıvrımlarını izleyen 38 adet tek kesim pırlanta ve taç üzerindeki kırmızı sıvı seramik OMEGA çiçeği üzerine yerleştirilmiş ek pırlanta ile birlikte, Trésor'un klasik tüm unsurlarını taşıyor.

en YENİ TRÉSOR MODELLERİ HAZIR

Trésor'dan beklendiği gibi, parlatılmış ve ayna efektine sahip kasa arkası, aranan koleksiyonun ünlü "Her Time" desenine sahip. Tüm modeller, gücünü OMEGA’nın Calibre 4061’inden alıyor.

Klasik De Ville tutkunları, bu saatlere OMEGA’nın 5 yıllık garantisi ile sahip olacaklar.

Saatlerimizin görselleri aşağıdaki gibidir :