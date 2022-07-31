Ombudsmanın kararıyla pandemi döneminde çalıştığı fazla mesai ücretini aldı

Gençlik Merkezi Müdürlüğünde sözleşmeli işçi statüsünde gençlik lideri olarak çalışan vatandaş, ombudsmanın kararıyla korona virüs pandemisi döneminde çalıştığı fazla mesai ücretini aldı.

Korona virüs pandemisi döneminde valilik koordinesindeki filyasyon ekibinde görevlendirildiğini, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de haftanın her günü aktif çalıştığını bildiren vatandaş, fazla mesai ücretinin tarafına ödenmediğini belirterek, bu ücretlerin ödenmesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu. KDK, filyasyon ekibinin yaptıkları işlemleri kaydettikleri FİTAS (Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) uygulaması kayıtlarını inceleyerek, vatandaşın ilgili mevzuat çerçevesinde izinli olması gereken günlerde de çalıştığını ve bu durumun puantaj tablosuna yansıtılmadığını tespit etti. FİTAS verileri çerçevesinde çalışanın fazla mesai ücretinin ödenmesi konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığına tavsiye kararı gönderen KDK, başvurucunun hafta sonu ve resmi tatil günlerine ilişkin fazla mesai ücretinin ödendiğini duyurdu.