Ölümlü trafik kazaları yüzde 12,9 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ölümlü trafik kazalarının yüzde 12,9 düştüğünü açıkladı.

Geçen yıl ve bu yılın ilk 10 ayında yaşanan trafik kazalarına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ölümlü kaza sayısının geçen yıla oranla yüzde 12,9 düştüğünü bildirdi. Soylu, sosyal medya paylaşımında, “Trafikte sıfır can kaybı hedefimizle kazalardaki ölümler ve yaya ölümleri azalıyor. 2021-2022 ilk 10 ayları karşılaştırması 100 bin motorlu araca düşen ölümlü kaza oranı yüzde 12,9, hayatını kaybeden sayısı yüzde 7,6 azaldı. Kazalardaki ölüm oranı yüz binde 6” ifadelerine yer verdi.