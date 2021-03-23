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Adana’nın Kozan ilçesinde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu müstakil evde yangın çıkarken, evde bulunan 2’si çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri
Ölü yunus sahile vurdu
Bartın’ın İnkumu sahilinde ölü bir yunus karaya vurdu.
Genel 23.03.2021, 21:21
Bartın’ın İnkumu sahilinde ölü bir yunus karaya vurdu.Bartın’ın İnkumu sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar dalgalarla kıyıya vuran yunusu görüp yetkililere haber verdi. Yaklaşık 2 metre boyundaki yunusun bazı bölgelerde kesikler olduğu görüldü. Bulunduğu yerden alınan yunusun İl Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince yapılacak inceleme sonrasında belediye ekiplerince gömüleceği öğrenildi.