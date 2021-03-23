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Ölü yunus sahile vurdu

Bartın’ın İnkumu sahilinde ölü bir yunus karaya vurdu.

Genel 23.03.2021, 21:21
Ölü yunus sahile vurdu

Bartın’ın İnkumu sahilinde ölü bir yunus karaya vurdu.

Bartın’ın İnkumu sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar dalgalarla kıyıya vuran yunusu görüp yetkililere haber verdi. Yaklaşık 2 metre boyundaki yunusun bazı bölgelerde kesikler olduğu görüldü. Bulunduğu yerden alınan yunusun İl Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince yapılacak inceleme sonrasında belediye ekiplerince gömüleceği öğrenildi.
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