Oltu’da Togg için üç gün eğlence düzenlendi

Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un seri üretimine başlamadan önce renklerinin açıklamasıyla Oltu Belediyesi tarafından 3 gün etkinlik düzenledi .

Erzurum’un Oltu ilçesinde Oltu taşının siyah renginin Togg’a verilmesi büyük coşkuyla kutlandı. Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı tarafından vatandaşlara iki gün belediye sosyal tesislerinde yemek verdi. Daha sonra Oltu Efkan Ala Kültür merkezinde halk konseri düzenleyerek

siyah incinin Togg’a verilmesi büyük coşkuyla kutlandı.

Açılış konuşmasını yapan Oltu Belediyesi Başkanı Necmettin Taşçı, “Cuma günü Meclis toplantımızda karar aldırmıştık. Cuma, cumartesi ve pazar günleri Oltu TOGG kutlama programını Oltu Halkı ile birlikte yapacağız diye. Bizim için Oltu’nun dünya markası oluşu necite itibarıylada Cumhurbaşkanımızın bize bir hediyesi ama Allah’ın bir lütfu, değerli Oltulular bu bir lütuf cenab-ı Allah bize gönderdi. Oltuyu artık dünya markası yaptık, dünyaya taşıdık bundan dolayı bizden sonra gelecek Oltulular gerek idari mekanizmada geerekse sosyal hayatta mutlaka hem Oltunun ismi ile müsamma olacaklar hemde Oltuyu heryerde anacaklar” dedi.

Eğlence gecesinde bir konuşma yapan Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, “Yerli ve milli Türkiye’nin yüz akı olan TOGG, 29 Ekim’de sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gemlikte fabrikası açıldı. İlk lansmanı yapıldı, bizlerde çok mutlu olduk bundan onur duyduk bu lansman sonrasında tabiki çok şaşırdığımız çok mutlu olduğumuz onur duyduğumuz bir başka bir olayda yaşandı. Bu toplanmamızın amacı Togg Oltu rengi bizi mutlu etti. Hem Oltuluların hem Erzurumluların ülkemizin ve bizlerin şerefi gerçekten bu noktada sayın Cumhurbaşkanımıza emeği geçen bakanlarımıza ve togg yöentimine ve işçisine hepsine teşekkür ederim” dedi.

Ardından amatör sanatçı Yusuf Yalçın kahramanlık türküleri okudu. Daha sonra Oltulu ses sanatçısı Ayaz Toprak’ın vermiş olduğu konserde hareketli türkülerle salondaki vatandaşlar doyasıya halay çekip eğlendiler.

(DMA-ÖB)