Oltu’da kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı

Erzurum’un Oltu ilçesinde gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Dün 13 derece sıcaklıkla adeta baharı yaşayan Oltu gece geç saatlerde yoğun kar yağması ile bir anda kış kendini hissettirdi. İlçe merkezine kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı.

Oltulu esnaflardan Muhsin Şimşek, “Bugün Oltu’muza nerdeyse sezonun ilk karı yağıyor. Uzun bir süredir nerdeyse Nisan, Mayıs ayının sıcaklığını yaşadığımız Oltu’da herkes dışarılarda gezerken bugün karla uyandık. Çok güzel sürpriz oldu bizim içinde. Kar berekettir kar rahmettir. Büyüklerimiz atalarımız hep öyle söylerler” dedi.

Şoför Kenan Çimen ise “Beklenen kar geldi, bereket yağıyor biz sürücüler ne kadarda zorluk çeksek dahi nihayetinde bereket yağıyor bereketi bizlere veren Yüce Allah’ıma şükürler olsun” dedi.

Hüseyin Bulut da “Beklediğimiz şey oldu. Allaha şükürler olsun memleketimiz kar yüzü gördü. Hem çiftçimiz için hem tarım için çok güzel oldu” dedi.

Şoför Fuat Özer ise “Bu yıl beklenen kar biraz geç geldi ama şükür Allaha bereket olarak yağıyor. İnşallah ağaçlara zarar vermez don olayı olmaz inşallah karın yağmasından mutlu olduk” dedi.

Ahmet Bektaş da “Dün yazdan kalma bir gün yaşıyorduk yurdumuzu etkisi altına alan kar bugün burayı da etkisi altına almıştır. Oltu’ya böyle kar yağmadı inşallah hayırlısı olur” diye konuştu.