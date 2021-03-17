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Oltu Havzası şairi Altun, Nusret Gökçe’ye şiir yazdı

Nusret Et Restorantların ünlü sahibi

Genel 17.03.2021, 09:34
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Oltu Havzası şairi Altun, Nusret Gökçe’ye şiir yazdı

Nusret Et Restorantların ünlü sahibi

Nusret Gökçe’nin Köyüne yaptırmış olduğu Külliyeyi geçtiğimiz yıl ziyarete giden Oltu Havzası Halk Şairlerinden Nurcan Betül Altun külliyede duygulanarak Nusret’e şiir yazdı. Altun, yazdığı şiiri Nusret Göçe’nin resmini çerçeve yaptırdı.

Nurcan Betül Altun, Külliyenin bahçesinde şiiri okudu daha sonra hazırladığı tabloyu külliyede kütüphane girişinde duvara astı.

Oltu Havzası Halk Şairlerinden Nurcan Betül Altun (46), “1975 doğumluyum, üç çocuk annesiyim Oltu Havzası halk şairiyim geçtiğimiz sene Nusret beyin köyüne yaptırmış olduğu külliyeyi gezme amaçlı gelmiştim geldiğimde çok duygulandım. Bir şair olarak bu duygularımı dizelere dökmek istedim yazdığım şiiri ve Nusret beyin resmini çerçeveletip getirdim külliyede kütüphaneye asacağız” dedi.

Nusret Gökçenin Annesi Fatma Gökçe, bir yıldır oğlunu görmediğini söyledi. Anne Gökçe, “Şiiri yazanlara çok teşekkür ederim beni çok duygulandırdı sanki oğlumu Nusret’imi görmüş gibi oldum kaleminize yüreğinize sağlık” dedi.

Külliyede Kütüphane görevlisi olarak çalışan Ebru Gökçe, “Betül hanım geçen yıl gelmişti duygulandı Nusret beye şiir yazacağını söyledi. Sağolsun şimdi yazmış getirdi. Kütüphane girişine asacağız kendi şiir kitabını da kütüphanemize koyacağız göstermiş olduğu ilgi ve alakaya teşekkür ederim” dedi.

Şair Nurcan Betül Altun ise “Uzaklardaki yakınım” adlı şiir kitabını Nusret Gökçe’ye iletilmek üzere imzaladı.

Uzaklardaki Yakınım şiiri şöyle:

“Lıhsor Vadisinde gökçedir soyun

Altından kıymetli bilirim boyun

Duydum Avrupa’ya uzanır yolun

İline selam olsun vatandan

Paşalı mahallen tarihte yerin

Çağlayan olmuş akıyor selin

Ecdadın okudum etraflı derin

Ecdadına selam olsun vatandan

Allahu Ekber karşıdan bakar

Lıhsorun Çayı önüne akar

Yazının güneşi ciğeri yakar

Nusret’e selam olsun vatandan

Hıngeli Kuymağı Hasuta aşı

Berdiğin kıymetli lezzetli aşı

Değerli bizde de dağları taşı

Nusret’e selam olsun vatandan

Paşalı vatanda seni yâd eder

Sual et göresmiş evinde peder

Kalmasın bizde de azıcık keder

Pedere selam olsun vatandan

Berdikten överim seni dillerde

Çok bilek yorarsın gurbet ellerde

İnmesin gözüne ömründe perde

Berdiğe selam olsun vatandan

Memleket namını dünyaya saldın

Sen bu marifeti kimlerden aldın

De hele niye uzakta kaldın

Dünyaya selam olsun vatandan

Altunum derim tütsün ocağın

Geçmesin yılların toyluktur çağın

Büyüsün memleket yurdun otağın

Çağına selam olsun vatandan”
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