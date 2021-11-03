Oltayla boyu kadar balık yakaladı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde tekneyle balık avına çıkan genç, oltayla 55 kiloluk akya balığı yakaladı. Misinayı çekerken ‘Oha, rekor’ diyerek heyecanlanan genç, tekneye aldığı balığın yanına uzandı.

Amatör balıkçılıkla uğraşan İhsan Özgen, Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Karaöz açıklarında tekneyle balık avına çıktı. Gencin oltasına kuzu balığının büyüğü olarak bilinen akya cinsi balık takıldı. Boyu kadar balığı tekneye çıkarmayı başaran İhsan Özgen, yakaladığı 55 kiloluk akya balığı ile fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.