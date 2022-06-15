Olta tutkunları sudak balığı yarışmasında bir balık bile yakalayamadı

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nde bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen Olta Balıkçılığı Festivali çerçevesinde düzenlenen oltayla en büyük sudak balığı (uzun levrek) yakalama yarışmasına katılan 100 oltacıdan hiçbiri balık yakalayamadı.

Beyşehir Gölü’ne kıyısı olan Yeşildağ İskele mevkisinde Beyşehir Belediyesinin ev sahipliğinde AVRASYA Federasyonuna bağlı Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAOBDER) tarafından Olta Balıkçılığı Festivali’nin 10’uncusu düzenlendi. Festival çerçevesinde oltayla ’en büyük sudak balığı yakalama’ yarışması gerçekleştirildi. Türkiye’nin 8 farklı ilinden Beyşehir’e gelen 100 olta tutkunu yarışmaya katıldı. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü yetkilileri ile jandarma ekiplerinin gözetiminde gerçekleşen yarışmanın ilk gününde fırtına nedeniyle göl yüzeyinde bot ile adalarda avcılık yapılmasına izin verilmezken, yarışmacılar kıyıdan göl sularına attıkları oltalarla yarışmaya dahil oldu. Festivalin ikinci gününde ise yarışmaya olta tutkunları hem kıyılardan hem göl yüzeyinde bot üzerinden ve Hacıakif Adası kıyılarına geçiş yaparak katıldı. Yarışma, kıyasıya geçen büyük bir heyecana sahne oldu. Ancak, iki günlük maratonda olta tutkunları yarışmaya dahil edebilecekleri bir sudak balığı bile yakalayamadı. Yarışmada balık yakalanamadığı için çocuklar başta olmak üzere tüm yarışmacılara çekilişle ödüller verildi.

Herkese ödül ve teşekkür belgesi verildi

Program öncesinde sponsorlardan temin edilen ödüllerin bir kısmı da 100 yarışmacıya takdim edildi. Yarışmaya Isparta’dan katılan Abdullah Keskin’e çekilişle tekne, Seydişehir’den Sıtkı Küçük’e av tüfeği, Konya’dan katılan Elif Nisa Akkaya’ya ise havalı tüfek hediye edildi. Ayrıca, tüm katılımcılara teşekkür belgeleri verildi.

AVRASYA Federasyonu Başkanı İlhan Bal ve KAOBDER Başkanı Osman Uyar, katılımlarından ve desteklerinden dolayı tüm kurum ve kuruluşlar ile olta tutkunlarına teşekkür ederken, bu yıl 10’uncusu gerçekleşen geleneksel yarışmada ilk kez balık yakalanamadığına tanıklık ettiklerini, bu durumun herkesi şaşırttığını söyledi.