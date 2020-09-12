Olta ile tuttuğu dev sazanı tekrar suya bıraktı
BARTIN IRMAĞI’NDA OLTA İLE AVLANAN GENÇ BALIKÇI BUĞRAHAN KANBUR, AĞIRLIĞI YAKLAŞIK 10 KİLO GELEN SAZAN TUTTU. SAZANI SANİYELER İÇİNDE TEKRAR SUYA BIRAKAN GENÇ BALIKÇININ BU DAVRANIŞI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI.
Bartın Irmağı’nda olta ile avlanan genç balıkçı Buğrahan Kanbur, ağırlığı yaklaşık 10 kilo gelen sazan tuttu. Sazanı saniyeler içinde tekrar suya bırakan genç balıkçının bu davranışı büyük beğeni topladı.
Bartın Irmağı’nda olta ile avlanan Buğrahan Kanbur ağırlığı yaklaşık 10 kilo gelen sazan tuttu. Sudan çıkardıktan sonra tuttuğu dev sazan balığı ile hatıra fotoğrafı çektiren Kanbur daha sonra ise sazanı suya bıraktı. Suya yeniden kavuşan sazan saniyeler içinde ırmağın derinliklerinde gözden kayboldu. Tuttuğu sazanı yeniden ırmak suyuna bırakan Kanbur o anları sosyal medya hesabından paylaşıp, “El kadar balıkları alı koyanlara selam olsun. Vicdanıyla avlananlara rasgele” ifadelerini kullandı.
Kanbur’un bu hareketi büyük beğeni kazanırken balıkçılardan da Kanbur’a destek ve tebrik mesajı yağdı.
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