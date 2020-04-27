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Olgunlaşma Enstitüsünden sağlık çalışanlarına koruyucu önlük

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜNDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KORUYUCU ÖNLÜK

Olgunlaşma Enstitüsünden sağlık çalışanlarına koruyucu önlük

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜNDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KORUYUCU ÖNLÜK

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:04
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Olgunlaşma Enstitüsünden sağlık çalışanlarına koruyucu önlük

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü’nün usta öğrencileri, maske üretiminin ardından şimdi de sağlık çalışanları için koruyucu önlük dikiliyor.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü de çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’nin ihtiyacı olduğu dönemlerde maske üretimi yapan usta eller, şimdi de koruyucu önlük dikmeye başladı. Özellikle sağlık çalışanlarının yoğun şekilde ihtiyaç duyduğu ve tulum şeklinde hazırlanan önlükleri diken öğrenciler, çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Ellerindeki imkanlar doğrultusunda hastaneler ve sağlık kuruluşları için hazırlanan önlükler, ihtiyaçları olan kurumlar için adeta kurtarıcı olacak.

Ayrıca korona virüs geçene kadar çalışmaların Olgunlaşma Enstitüsünde devam edeceği belirtildi.

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