Okullarından uzak kalan öğrenciler bayrak törenine evlerinden katıldı

Bolu’da, Milli Eğitim Bakanlığı’nın çağrısıyla okullarda öğretmenler ve çalışanların katılımıyla bayrak töreni gerçekleştirildi. Okullarından uzak kalan öğrenciler ise törene ekran başından eşlik etti.

Bolu’da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine korona virüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime kapalı olan okullarda bayrak töreni düzenlendi. Beşkavaklar Mahallesinde bulunan 100. Yıl İlkokulu bahçesinde düzenlenen bayrak törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, öğretmenler ve okul çalışanları katıldı. Törende aşağı indirilen Türk Bayrağı, İstiklal Marşı ile birlikte göndere çekildi.

Korona virüs salgını sebebiyle uzun zamandır okullarından uzak kalan ikiz kardeşler Ceren ve Ceylin Özkan, Türk Bayraklı tişörtlerini giyerek, törene evlerinden eşlik etti. İki kardeş bilgisayar başında katıldıkları bayrak töreninde birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.