Okulların açılış gününde İstanbul’da ulaşım ve trafik AKOM’dan koordine edildi

Okulların açılmasıyla birlikte kentte trafik yoğunluğunda artış yaşandı. Trafikte aksaklıklar yaşanmaması için alınan tedbirler AKOM’da düzenlenen basın toplantısında anlatıldı.

İstanbul’da yaklaşık 3 milyon öğrenci bu sabah okullarının yolunu tuttu. Okul servisleri ve çocuklarını okullarına özel araçlarıyla götürmek isteyenlerin de trafiğe katılmasıyla kent genelinde yoğunluk artışı yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, okulların açılmasıyla birlikte İstanbul trafiğinde sorun yaşanmaması için günler öncesinden önlemler alındığı açıklandı. İstanbul’un ulaşım ve trafik akışının sabah saat 06.00’dan itibaren AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi)’dan koordine edilerek, gerekli durumlarda müdahaleler yapıldığı öğrenildi. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ve İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir AKOM’da bir basın açıklaması gerçekleştirerek okulların açılmasının ilk günü için alınan tedbirleri ve sonuçları değerlendirdi.

“Sabah 06.00’dan beri tüm İstanbul trafiğini izledik”

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, “Yaklaşık 3 milyon öğrencinin okula başlamasıyla ilgili önlemlerimizi almıştık, bir haftadır da bunun duyurusunu yapıyorduk. Valilik, İBB, Ulaştırma Bakanlığı, esnaf birimleriyle hazırladığımız bir eylem planını bugün hayata geçirmiş olduk. Sabah 06.00’dan itibaren İstanbul trafiğini tüm birimlerimizle izledik, yapabileceğimiz müdahaleleri yaptık. Toplu taşımanın kullanılması İstanbul trafiği açısından çok önemliydi. Dolayısıyla sabah 06.00’dan saat 14.00’e kadar vatandaşlarımızın İstanbul’daki tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanması için bir karar çıkardık. Şehir hatları, İDO vapurlarından servislerin öncelikli olarak yararlanması için bir düzenleme yaptık. Okul bölgelerinde bugün yaşadığımız bazı sıkıntılar vardı. Vatandaşlarımızın okul bölgelerine özel araçlarıyla gitmeleri nedeniyle biraz bölgesel sıkışıklıklar yaşadık. Bunu önlemek için okul bölgelerindeki İSPARK’ları servislerin ücretsiz olarak yararlanabileceği şekilde düzenlemiştik. Bu kapsamda okul çevrelerindeki 115 adet İSPARK otoparkını ücretsiz hale getirmiştik. Servisçilerimiz bunlardan yararlanmış oldu. Pandemi koşulları hala devam ediyor, dolayısıyla servis araçlarımızda dezenfeksiyon hala önemli. Dezenfektanlar dağıttık, dağıtmaya da devam edeceğiz. 18 bin servis aracı bu hafta içerisinde İstanbul’da yollara çıkmış olacak. Dolayısıyla bu etkiyi biraz daha azaltmak için tedbirler almaya devam ediyoruz” dedi.

“Okul önlerinde sıkışıklıklar oldu”

İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir ise, “Bu yıl bazı öğrenciler iki ayrı sınıf birlikte başlıyor. Dolayısıyla servis kullanmaya başlayan iki ayrı öğrenci grubu var. Bu nedenle daha fazla yoğunluk bekliyorduk ama beklediğimiz oranda bir yoğunluk olmadı. Yoldaki trafik geçen günlerde yüzde 50 civarındaydı. Bugün en fazla 07.45 ile 08.45 arasında yaşandı ve yüzde 63’e kadar çıktı. 08.45’den sonra aşağılara doğru inmeye başladı ve şu an saat 14.00’de yüzde 49’lar civarında. Trafik sıkışıklığı toplu taşıma seferlerini de etkiledi. Bugün bin 800’den fazla ek sefer vardı. Yolcu sayıları çok da fazla, özel araçlar kadar, artmadı. Pandemi nedeniyle toplu taşımalardan kaçan yolcular özel araçları tercih etti. Son bir yılda İstanbul trafiğine 350 bin yeni araç katıldı. Dolayısıyla hem araç artışı hem de iki ayrı sınıfın birden ilk defa servis kullanacak olması okul önlerinde sıkışıklıklara neden oldu. Ama ana arterler her zamanki bir gün düzeyindeydi, bugün çok fazla bir sıkışıklık yaşanmadı” diye konuştu.