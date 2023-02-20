Okullarda 2. dönem için ilk ders zili çaldı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim ve öğretime verilen aranın ardından 71 ilde öğrenciler ders başı yaptı. İstanbul’da da 2. dönem için ilk ders zilinin çalmasıyla okullarına kavuşan öğrenciler çok mutlu olduklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilmişti. Deprem bölgesi dışındaki 71 ilde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler ders başı yaptı. 2. dönem zilinin çalmasıyla öğrenciler yeniden okullarına kavuştu.

Adil Zafer Özcü isimli öğrenci, "Çok mutluyum, heyecanlıyım. Tatilde basketbola, piyano kursuna gittim. Büyüyünce futbolcu olmak istiyorum" dedi.

Anne Öznur Özcü ise, "Uzun bir aradan sonra biz de veli olarak öğrencilerimizin normal rutinine döndükleri için gerçekten çok mutluyuz. Üzücü günlerden sonra inşallah herkes kendi rutininde yaralarını sarmaya çalışacak’’ şeklinde konuştu.