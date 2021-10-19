Oktay'dan bazı büyükelçilere tepki: Türkiye'de yargı bağımsızdır

ANKARA (AA) - Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı büyükelçiliklerin Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Görevli bulundukları ülkenin bağımsızlığına sadakat göstermek zorunda olan ve 'yargı bağımsızlığından' söz eden bazı ülkelerin büyükelçileri, hadlerini aşarak 'siyasetin yargıya müdahalesini' talep etmişlerdir. Türkiye'de yargı bağımsızdır ve Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. Yargıya müdahaleyi arzu edenler, bu arzularını kendi ülkelerinde gerçekleştirmeye devam edebilirler."

Gül: Had ve hudut bilmezlik

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de açıklamaya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Diplomatların, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükellef olduğunu vurgulayan Gül, "Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir." ifadesini kullandı.

Soylu: Kabul edilemez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin, demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurguladı.

Bakan Soylu, "Büyükelçilerin, yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir." görüşünü paylaştı.

AK Parti'den tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazı büyükelçiliklerin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

"Ülkemizde görev yapan diplomatların, Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez" ifadesini kullanan Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen bir hukuk devleti ve Türk yargısının bağımsız olduğunu vurguladı.

Türkiye'de görev yapan diplomatların kendi ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere katkı yapmalarından memnuniyet duyduklarını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Buna karşın ülkemizin egemenliği konusundaki yanlış beyanatlarını en güçlü şekilde reddediyoruz. Tüm diplomatik makamların ülkemizin egemenliğine, Türk yargısının bağımsızlığına saygı duymaları ve içişlerimize müdahaleden kaçınmaları zorunludur. Aksi bir tutum, diplomasiyle bağdaşmayan bir sorumsuzluktur."

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görülmekte olan bir dava ile ilgili tavsiye ve telkinde bulunan diplomatlar, bilmeliler ki yaptıkları anayasal bir suçtur." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, "Türkiye Cumhuriyeti; anayasal düzenini, mahkemelerinin bağımsızlığını hiçe sayabilecekleri bir devlet değildir. Haddini, hududunu bilmek herkesin vazifesidir." ifadesini kullandı.