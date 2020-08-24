Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yıldız Malazgirt’te

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Belediyesinin kardeş belediyesi Beyoğlu Belediye Başkanı, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilçeyi ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü etkinliklerine büyük katkı sağlayan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, karayolu ile Ahlat’an Malazgirt’e geldi. Başkan Yıldız, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ile birlikte Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinlik alanını gezdi.

Yıldız, pandemi dolayısıyla bu yıl bazı etkinlikleri iptal ettiklerini söyleyerek, ”Bu yıl etkinlikleri pandemi şartlarına uyarak gerçekleştiriyoruz. Onun için sahada etkinliklerimizi aza indirdik. Özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın katılacağı organizasyonlarda salgın şartlarına katiyen uyulması hususunda Ahlat’taydık, orada da aynı çağrıda bulunduk. Tabii 30 Ağustos Zaferi ve 1071 zaferi ile ilgili bir mukayese yapıldığını duyduk, takip ediyoruz. Okçular Vakfı Başkanı olarak şunu ifade edeyim. Devletimizin aldığı her karara bizler de uymak zorundayız. Tabii alınan karar yorumdan yoruma değişebilir, buna da saygı duyuyorum. Ama devletimizin 30 Ağustos Zaferi ile ilgili 81 ilde uygulanması halinde almış olduğu bir karar var. Yani eğer böyle bir karar alınmasa Türkiye’nin bütün illerinde, ilçelerinde kutlamalar yapılacak ve yüzlerce, yüz binlerce ve belki milyonlarca vatandaşımız bir araya gelecekti. Okçular Vakfımızın düzenlemiş olduğu etkinlik sadece Ahlat ve Malazgirt’te, yani iki ilçemizde var. Geçen yılki katılım itibarı ile yüzde 10’lar seviyesinde bir katılım planlıyoruz. Örneğin geçen yıl 60 bin kişilik Malazgirt Meydanı’ndan 1071 Malazgirt filmi 1071 kişi ile izlenecek. 26 Ağustos’ta Malazgirt Meydanı’nda Cumhurbaşkanımız hitabına geçen sene yaklaşık 100 bin kişi, bu sene temsilen 2071 kişi o meydanda bulunabilecek” dedi.

Ardından ilçedeki esnafları ziyaret eden Yıldız, kardeş belediye olan Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın’ı da makamında ziyaret etti. Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, daha sonra beraberinde Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ile birlikte Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın’ı makamında ziyaret etti. Başkan Yıldız, son olarak bölge geneline yayın yapan 1071 Malazgirt FM’i ziyaret ederek, özel yayına konuk oldu.