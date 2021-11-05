Öğretmenlere online eğitim açıklaması sonrası uçak bileti aramaları yüzde 44 arttı

İSTANBUL (AA) - Seyahat sitesi Enuygun’un verilerine göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitiminin uzaktan eğitim şeklinde yapılacağı açıklamasının ardından uçak bileti aramaları yüzde 44 arttı.

Enuygundan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15-19 Kasım'da 2021-2022 yılı ara tatilinde öğretmenlere yönelik yapacağı mesleki gelişim eğitimi uzaktan eğitim şeklinde gerçekleşecek.

Enuygun’un verilerine bakıldığında, söz konusu açıklama sonrası, uçak bileti aramalarında ve satışlarında artış yaşanıyor. Bugün saat 11.00 ile 12.00 arasındaki uçak bileti aramalarında önceki güne oranla yüzde 44’lük artış görüldü.

Van çıkışlı uçak bileti aramalarındaki artış yüzde 281'e ulaşırken, Van’ı yüzde 194 ile Gaziantep, yüzde 192 ile Diyarbakır takip ediyor. Adana çıkışlı uçak bileti aramalarındaki artış yüzde 125 olurken, İstanbul çıkışlı biletlerdeki artış ise yüzde 121 olarak gerçekleşti.

Aramalar en çok Van-İzmir, Van-İstanbul, Van-Ankara, Diyarbakır-İzmir, Gaziantep-İzmir, Antalya-İstanbul, Diyarbakır-Antalya, Adana-İzmir, Diyarbakır-İstanbul uçuşları için yapılıyor.

