Öğretmenlerden Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne ziyaret

Beylikdüzü’nde öğretmenler, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde ziyaret etti. Ziyarette, Öğretmenler Günü’nün anlamına değinilirken gün sonunda eğitimcilere balık ikram edildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi, dünyada ilk ve tek olarak gösterilen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne eğitimciler, ziyarette bulundu. Daha önce de defalarca kez öğrencilerin geldiği müzenin kurucusu olan Balıkçı Kenan Balcı ile müzeyi gezen öğretmenler, deniz canlıları hakkında bilgi edindi. Ziyaret sırasında müzedeki balıklara eğitimcilerin yoğun ilgisi olurken Öğretmenler Günü’nün anlamına değinildi. Kenan Balcı, eğitimcilere balık pişirme yöntemlerini anlatırken, ziyaret sonrası öğretmenlere balık ekmek ikram edildi.

Konu ile ilgili konuşan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı, “Bizim için öğretmenlerimiz çok değerli ve yeri doldurulamaz. Onlar bizim güneşimiz ve yol göstericisidir. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum ve onlara minnettarım. Balık içinde katkı maddesi olmayan bir ilaçtır. Öğretmenlerimiz de öğrencilerimize ve tüm halkımıza balığın ne kadar değerli olduğunu anlattılar” dedi.

Müzeyi ziyaret eden öğretmenlerden Bayram Kızılboğa, “Bugün Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ndeyiz. Gördüğümüzde şok olduk. Hayatımızda ilk kez gördüğümüz balıklar var. Palamut şiş ve palamut köfte gibi balık yemeği çeşitlerini ilk kez burada gördük ve hayran kaldık. Bir öğretmen olarak öğretmenler günü yaklaşırken Kenan Bey’i bizi davet etmesi çok memnun etti” şeklinde konuştu.