Öğretmenlerden 24 Kasım’a özel fotoğraflı sergi

Kayseri’de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan 8 öğretmenin kendi çektikleri fotoğraflardan oluşan ‘Öğretmenler Fotoğraf Sergisi’ açıldı.

Forum Kayseri Alış Veriş Merkezi’nde düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışına Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Osman Karaca, Şemun Akman, Nurettin Şahin, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yaklaşık 10 yıldır fotoğraf sanatıyla ilgilenen Biyoloji Öğretmeni Mehmet Bedir, “Yaklaşık 10 yıldır fotoğraf sanatı ile profesyonel olarak uğraşıyorum. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Öğretmenler Günü dolayısıyla bir çok faaliyet gerçekleştiriliyor. Bunlardan bir tanesi de fotoğraf sergimiz ve bu fotoğraf sergimizde ben de dahil olmak üzere 8 arkadaş 20 fotoğraflık bir sergi oluşturduk. Fotoğrafların geneli Kayseri ve çevresi ile ilgili fotoğraflardan oluşuyor. Özellikle bu ilk sergimiz olduğu için böyle bir şey düşündük. Bu fotoğrafları da herkesin beğenisine sunuyoruz” dedi.

Bedir, fotoğraf sanatı sayesinde öğrencilerini daha iyi gözlemleme fırsatı bulduğunu söyleyerek, “Öncelikle tüm öğretmen arkadaşlarımın Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Benim meslekte 25. yılım. Artık biz sona yaklaştık ama özellikle yeni başlayan arkadaşlarıma da önlerindeki uzun süreçte başarılar diliyorum. Fotoğraf sanatı özellikle insanın bakış açısını değiştiriyor. Öğretmenliğimde de çok işe yaradı, öğrencilerimi daha iyi gözlemleme fırsatı verdi bana. Gerek renk, ışık ve konu olsun bunları takip etmek insanın zihin dünyasında farklı bir derinliğe ulaşmasını sağlıyor. Öğrencilerle de ilgilenirken bu derinlikten faydalanıyorsunuz ve bir müddet sonra herkesin hayatına, öğrencilerin hayatına güzel birer nokta bırakıyorsunuz” ifadelerini kullandı.