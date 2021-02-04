Öğretmenler koronaya karşı klip çekip şarkı söyledi

Tekirdağ’da bulunan öğretmenler korona virüse karşı maske ve sosyal mesafeye dikkat çekerek müzik eşliğinde klip çekti.

Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bir araya gelen öğretmenler korona virüse dikkat çekmek amacıyla klipte yer aldı. Klipte müzik enstrümanlarını çalıp koronaya karşı şarkı söyleyen öğretmenlerin videosu sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Birçok öğretmenin oynadığı klip renkli görüntülere de sahne oldu.