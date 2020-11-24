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Öğretmenler Günü resmi tatil mi, ne zaman kutlanacak?

Öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı dile getirdiğimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü yarın kutlanacak. Her yıl kutlanan Öğretmenler Günü, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da resmi tatiller takviminde yer almıyor.

Genel 24.11.2020, 12:19
2005
Öğretmenler Günü resmi tatil mi, ne zaman kutlanacak?
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Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ?

Her yıl 24 Kasım günü kutlanan Öğretmenler Günü resmi tatiller takvimi içerisinde yer almıyor. Ayrıca 24 Kasım 2020 günü kutlanacak Öğretmenler Günü bu sene salı gününe denk geliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜN TARİHÇESİ

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.

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