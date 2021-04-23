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Öğretmenden 23 Nisan’da işitme engelli çocuklara yönelik büyük farkındalık

Hatay’ın Altınözü ilçesinde Okul öncesi öğretmeni Büşra Sağdıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda işitme engelli çocuklara farkındalık oluşturmak için öğrencileriyle birlikte video klip hazırladı.

Genel 23.04.2021, 17:27
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Öğretmenden 23 Nisan’da işitme engelli çocuklara yönelik büyük farkındalık

Hatay’ın Altınözü ilçesinde Okul öncesi öğretmeni Büşra Sağdıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda işitme engelli çocuklara farkındalık oluşturmak için öğrencileriyle birlikte video klip hazırladı.

Hazırlanan video klipte, işitme engelli çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve onların da bayramını kutlamak amacıyla, 9 öğrencisi ile işaret dili kullanarak “23 Nisan” şarkısını söyledi.

Öğretmen Sağdıç, işitme engelli çocuklara farkındalık oluşturmak için bu video klibi çektiklerini söyledi.
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