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Öğretmen ve velilerden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

3 YIL ÖNCE DEĞERLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN FİKİRLERİNDEN YOLA ÇIKARAK HER YIL YAPILAN PROJE HER SENE DAHA ÇOK AİLEYE ULAŞIYOR. LİSENİN ÖĞRETMEN VE VELİLERİ KENDİ ARALARINDA TOPLADIKLARI BAĞIŞLARLA RAMAZANDAN ÖNCE VE İLK 10 GÜN İÇİNDE DAĞITILMAK ŞARTIYLA GIDA KOLİSİ VE GIDA ÇEKİ HAZIRLANIYOR. OKULUN KOMİSYONU TARAFINDAN BELİRLENEN İHTİYACI OLAN AİLELERE DAĞITIM YAPILIYOR. 2019 YILININ RAMAZAN AYINDA VE ÖNCESİNDE 120 YARDIM KOLİSİ SADECE ÖĞRENCİLERİN AİLESİNE DAĞITILMAYARAK ÇARŞAMBA BELEDİYESİ VE MUHTARLIKLARDAN ALINAN BİLGİLER İLE İHTİYACI OLAN ÇEVRE HALKINA DA DAĞITILDI.

Öğretmen ve velilerden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

3 YIL ÖNCE DEĞERLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN FİKİRLERİNDEN YOLA ÇIKARAK HER YIL YAPILAN PROJE HER SENE DAHA ÇOK AİLEYE ULAŞIYOR. LİSENİN ÖĞRETMEN VE VELİLERİ KENDİ ARALARINDA TOPLADIKLARI BAĞIŞLARLA RAMAZANDAN ÖNCE VE İLK 10 GÜN İÇİNDE DAĞITILMAK ŞARTIYLA GIDA KOLİSİ VE GIDA ÇEKİ HAZIRLANIYOR. OKULUN KOMİSYONU TARAFINDAN BELİRLENEN İHTİYACI OLAN AİLELERE DAĞITIM YAPILIYOR. 2019 YILININ RAMAZAN AYINDA VE ÖNCESİNDE 120 YARDIM KOLİSİ SADECE ÖĞRENCİLERİN AİLESİNE DAĞITILMAYARAK ÇARŞAMBA BELEDİYESİ VE MUHTARLIKLARDAN ALINAN BİLGİLER İLE İHTİYACI OLAN ÇEVRE HALKINA DA DAĞITILDI.

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:29
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Öğretmen ve velilerden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

Samsun’da Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) öğretmen ve velileri kendi aralarında topladıkları bağışlar ile Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi ve yardım çeki dağıtıyor.

3 yıl önce değerler eğitimi kapsamında öğrencilerin fikirlerinden yola çıkarak her yıl yapılan proje her sene daha çok aileye ulaşıyor. Lisenin öğretmen ve velileri kendi aralarında topladıkları bağışlarla Ramazan’dan önce ve ilk 10 gün içinde dağıtılmak şartıyla gıda kolisi ve gıda çeki hazırlanıyor. Okulun komisyonu tarafından belirlenen ihtiyacı olan ailelere dağıtım yapılıyor. 2019 yılında 120 yardım kolisi sadece öğrencilerin ailesine dağıtılmayarak Çarşamba Belediyesi ve muhtarlıklardan alınan bilgiler ile ihtiyacı olan çevre halkına da dağıtıldı.

"Bu yıl 130 koli yardım dağıtıldı"

Yapılan bu projenin mimarlarının öğrenciler olması kalbe dokunduğunu ifade eden Okul Müdürü Nuray Torun, "Okulumuz Çarşamba Kız AİHL olarak birçok projeye imza atıyoruz fakat kalbe dokunan bu projemizin mimarlarının öğrencilerimiz olması bizi daha çok gururlandırıyor. Öğretmen veli ve öğrencilerle birlikte hayırda yarışmak, kalbe dokunmak tarif edilemez bir duygudur. Bu projemizi her geçen yıl artırarak devam ettirmeye kararlıyız. Bu yıl yaşadığımız zorlu süreçte Ramazan’dan önce başlayıp dağıttığımız 130 gıda yardımının yanında Ramazan’ın ilk haftasında da 30 koli dağıtarak 160 koli yardım yapmış olduk. Hayırda yarışmak için öğretmen ve velilerimiz dışında bize katılan vatandaşlarımız da olmuştur. Bu hayra vesile olmak bize huzur veriyor" dedi.

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