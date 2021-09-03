Öğrencilerin okul ihtiyaçları ŞOK Marketler raflarında

ŞOK Marketler, okul alışverişinde ürün çeşitliliği, kalite ve uygun fiyatlarla öğrenci ve velilerin yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Okul ihtiyaçlarına yönelik hemen hemen tüm ürünler zincirin Türkiye’nin 81 ilindeki marketlerinde yerlerini aldı.

ŞOK Marketler, okullarda yüz yüze eğitime dönülmesiyle başlayan okul alışverişleri için anaokulundan üniversiteye her yaş ve kademedeki öğrenciye hitap eden kaliteli ve uygun fiyatlı ürün portföyünü hazırladı. Sunduğu ürün çeşitliliği ve avantajlı fiyatlarıyla okul alışverişine başlayan öğrenciler ve ailelerinin bütçesine binen yükün azaltılması hedeflenirken müşterilerinin ihtiyaçlarını tek noktadan ve güvenilir koşullarda karşılamasına imkan sağlanması planlanıyor.

Marketlerde okul ve eğitime yönelik ürün kategorilerinde özellikle uzaktan eğitimde ihtiyaç duyulan tablet, çalışma sandalyesi gibi ürünlerin yanı sıra kalem setlerinden deftere, okul çantasından mataraya, yazı tahtasından boya setlerine her düzeyde yaş ve eğitim seviyesinin ihtiyaçlarına hitap eden ürün çeşitliliği bulunuyor.

Aynı fiyatlarla online alışveriş ve ücretsiz kapıya teslimat imkanı

Okul alışverişine yönelik 200’ü aşkın ürün, kalite güvencesi ve uygun fiyatlarıyla Türkiye’nin 81 ilindeki 8 bin 741 markette satışa sunuluyor. Aynı zamanda online sipariş uygulaması cepte ŞOK üzerinden de ücretsiz teslimat ve kapıda ödeme seçenekleriyle sipariş verilebiliyor.