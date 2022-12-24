Öğrencilerin kariyerlerine katkı sağlayacaklar

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Fabrikası ile İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) arasında imzalanan, kadınları ve gençleri meslek sahibi yapacak eğitim iş birliği protokolü sonrası ilk buluşma gerçekleşti. Meslek Fabrikası’nın öğrencilerin kariyerlerine sağlayacakları katkılar ile staj ve istihdama ilişkin destekleyici bilgiler paylaşıldı.

İstihdamı geliştirme ve destekleme faaliyetleri çerçevesinde İBB Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü Organizasyon Sorumlusu Selda Yıldız, Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü Eğitim Sorumlusu Dila Boztepe, Öğr. Gör. Özlem Anuk moderatörlüğünde İKMYO öğrencileri ile bir araya geldi.

Etkinliğin moderatörlüğünü yapan Öğr. Gör. Özlem Anuk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İBB Meslek Fabrikası, İKMYO Fuaye alanında öğrencilerle buluştu. Öğrenci destekli projeler, ücretsiz kurslar, öğrencilerin iş ve mesleklerine ilişkin eğitimler ve bu eğitimlerden nasıl yararlanacakları, Meslek Fabrikası’nın öğrencilerin kariyerlerine sağlayacakları katkılar ile staj ve istihdama ilişkin destekleyici bilgiler verildi. Bununla birlikte, herkes için tam zamanlı, üretken ve yenilikçi iş ortamı sağlama ve girişimci eko sisteme katkı sağlayan İzmir Büyükşehir birimlerinden biri olan FikrimİZ, öğrencilere girişimcilik ve dijital üretim teknikleriyle tüketmek yerine üretmenin önemine dikkat çekerek birimin faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.”