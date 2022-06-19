Öğrencilerin imdadına Esenyurt Belediyesi koştu

Esenyurt Belediyesi, ilçede YKS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı)’ye kimliğini unuttuğu için giremeyecek durumda kalan öğrencileri motorize ekipleriyle İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürerek geçici kimlik çıkarttı. Zamanla yarışan ekipler, öğrencileri dakikalar kala sınava yetiştirip geleceğini kurtardı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Esenyurt’ta da YKS heyecanı vardı. İlçe genelindeki okullarda gerçekleşen sınav için gerekli tüm önlemleri alan Esenyurt Belediyesi, kimliğini unuttuğu için sınava giremeyecek durumda olan gençlerin geleceğini kurtardı. Esenyurt genelinde sınav öncesi teyakkuzda bekleyen Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, sınav heyecanından dolayı kimliği unutan gençlerin imdadına koştu. Ekipler, iki gün boyunca sınava giremeyecek durumda kalan ve hayâlleri yıkılmak üzere olan 7 gencin umudu oldu.

“Hayatım bitti gibi düşündüm”

Sınava dakikalar kala kimliğini çıkartmak için seferber olan zabıta ekiplerine teşekkür eden öğrenci Rabia Yılmaz, “Kimliğim yoktu, ‘Ben sınava giremeyeceğim!’ dedim ve hatta ağlamaya başladım. O arkadaş olmasaydı, hayatım tamamen bitmiş gibiydi. Hemen yardım etti. ‘Merak etme seni yetiştireceğim’ dedi. O güveni sağlayınca ‘Tamam korkmama gerek yok’ dedim. Rahat bir şekilde geldim ve sınava yetiştim. Seferber olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

“Getirip yetiştirdiler”

Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, kimliğini kaybettiği için İlçe Nüfus Müdürlüğünde kızına geçici kimlik çıkartan Sebahattin Karakaya kızı Hatice’nin de umudu oldu. “Çocuk dün de sınava girmiş ve nüfus cüzdanını kaybetmişti” diyen Karakaya yaşananları şöyle anlattı: “Arkadaşlar baktılar ki biz sınava yetişemeyeceğiz, sağ olsun aldılar getirip yetiştirdiler. Esenyurt Zabıta Müdürlüğüne çok teşekkür ederim, ellerine kollarına sağlık. Çocuklar bir sene boyunca bu sınavı bekliyor. Bu çocukların hayatını da etkiliyor. Sınava girmezse bir sene geriye gidiyor. Allah tüm çocuklarımıza, herkese hayırlı sınavlar nasip etsin. Bizim derdimiz onlar, onlar için uğraşıyoruz.”

Zamanla yarıştılar

Esenyurt’ta iki gündür öğrenciler için ter döktüklerini aktaran zabıta Hızır Yüksel, öğrenciyi sınavına yetiştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Yüksel, “Okul kenarlarında paklanmış araçlar için ve aynı zamanda okula geç kalan öğrencileri yetiştirmek için müdürlüğümüz tarafından burada görevlendirildik. Burada da bir arkadaş kimliğini kaybetmiş. Bu nedenle bize başvurdu. Acil bir şekilde kendisini motora bindirdim. İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek geçici kimlik çıkarttık ve getirdik. Belediyemizin yapmış olduğu uygulama neticesinde öğrenciler sınavına yetişti, biz de çok mutlu olduk. Bir yılın kaybolmaması adına çok iyi oldu” şeklinde konuştu.

Öğrenci ve velilere ikram

Ayrıca belediye ekipleri mobil ikram araçları ve zabıta ekipleriyle YKS öncesinde sınav heyecanı yaşayan öğrencileri ve aileleri ziyaret ederek hem su, meyve suyu, kek gibi yiyecek içecek ikramında bulundu hem de başarılar diledi.