Öğrencilere bal gibi burs

Dünyaca ünlü Bingöl balı Üsküdar’da gerçekleştirilen Yöresel Lezzetler Festivali’ndeki yerini aldı. Festival boyunca bal satışından elde edilecek kar ile yaklaşık bin öğrenciye burs verilmesi planlanıyor.

Öğrencilere burs vermek için bir araya gelen Bingöl’deki Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Üsküdar’da gerçekleştirilen Yöresel Lezzetler Festivali’ne katıldı. Festivalde buluşan Bingöllüler, geçtiğimiz aylarda Londra’da ödül alan dünyaca ünlü Bingöl balının satışına başladı. Bu satışlardan elde edilecek karla yaklaşık bin öğrenciye burs vermeyi hedefleyen Bingöllüler, eğitimin onlar için oldukça önemli olduğunu dile getirdi. Katılımcılar aynı zamanda kendi ballarına olan ilgiden dolayı da oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

“Yaklaşık 2 ton bal satıldı”

Festival boyunca yaklaşık 2 ton balın satıldığını dile getiren görevliler, hiçbir kar amacı gütmeden festivale katılan vatandaşlardan alınan bütün ücretlerin yardıma muhtaç öğrencilere burs olarak verileceğini dile getirdi. Festivalde Bingöl coğrafyasının sevilen isimlerinden olan müzisyen Abdurrahman Delen de sahne alarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Müzisyen Abdurrahman Delen, festivalde elde edilecek kazancın öğrencilere burs olarak verilmesinin oldukça keyifli bir iş olduğunu söyleyerek, “Bugün burada o kadar keyifli bir iş yapılıyor ki, özellikle burada satılan balın bütün gelen ücreti öğrencilere burs olarak verilecek. Bu da Bingöl’ün meşhur olan balı. Şu anda bal burada sergileniyor. İnsanlar gelip buradan alıyor. Yaklaşık bin öğrenciye yakın burs verilmesi planlanıyor. Buradan Bingöllü hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Katkıda bulunan dernekler var. Dikkat ettiyseniz burada bir dünya stant var. Fakat bu standın bir özelliği var. Burası eğitime katkı için açılmış bir stant. Kimse burada bir kazanç elde etmiyor. Ben de Bingöl coğrafyasının bir evladı olarak gurur duyuyorum. Bingöllüler bu konuda eğitime çok önem veriyor. Bizdeki eğitim seviyesi yüksek çok şükür. Buraya bal almaya gelip öğrencilere destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.