Öğrenciler zeytinin ’yağ’a dönüşüm serüvenine şahitlik ettiler

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Tarımsal Üretim ve Tarladan Sofraya Gıda Güvenilirliğinin Arttırılması Projesi dahilinde öğrenciler tarladan zeytin hasadı yapıp, zeytinin yağa dönüşmesinin serüvenine tanıklık ettiler.

Zeytinin, dalından zeytinyağına kadar olan yolculuğu öğrencilere uygulamalı olarak gösterildi. Tarıma hazırlanan "Tarımsal Üretim ve Tarladan Sofraya Gıda Güvenilirliği Bilincinin Oluşturulması Projesi" dahilinde, ilçede 5 okuldan 150 öğrenciyle birlikte zeytin bahçelerinde hasat yapıldı ve zeytinyağının nasıl elde edildiği de anlatıldı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, önce yerden ardından dalından zeytin topladı. Tarım işçilerinin yardımıyla hasat makinesi ile ağaçtan zeytin topladılar.

Projenin dahilinde Edremit’te öğrenim gören bir grup öğrenci Lütfü Muammer Alemioğlu’na ait zeytinyağı fabrikasını gezdi, burada zeytinin yağa dönüş yolculuğunu öğrendi.

Öğrencilerle birlikte zeytin toplayan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, bu projenin İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından geliştirildiğini ve özellikle hedef kitle olarak çocuklara, gençlere gıda güvenirliği hakkında bilgi vermek için yapıldığını bildirdi.

Bir zeytin bahçesinde çocukların, zeytinin tarladan sofraya olan yolculuğunu birebir şahit olduklarını ifade eden Odabaş, "Zeytin toplayacaklar, arkasından zeytinin sıkılığını, nasıl zeytinyağına dönüştüğünü yerinde görecekler. Zeytin bölgemiz için çok önemli. Zeytin bizim için bereket, bolluk demek. Sadece Edremit için değil, hem bölgemizin, hem Körfez bölgemizin, hem Ege bölgesinin hem ülkemizin en önemli varlıklarından, değerlerinden birisi. Bunları çocuklarımıza anlatmak, çocuklarımızın bu yaşta bunu öğrenmesi çok önemli" açıklamasını yaptı.

Odabaş, Edremit bölgesindeki 23 bin hektar ekili tarım arazisinin 20 bin hektarının zeytin olduğun aktararak, zeytinin çok büyük bir ekonomik değer olduğunu ve bunu gençlere anlatmak zorunda olduklarını, gençlerin de bu konuda çok istekli oldukları bilgisini verdi.

Öğrencilerden Fatih Hoşal da, "Zeytin topladık, fabrikaları gezdik. Zeytinlerin yağ olduğunu gördük. Hamur haline getirdiklerini gördük. Dedemlerin köyünde iken biraz zeytin hasadı yapmıştım" dedi.

Zeynep İdil Türkmen ise, "Zeytini yerden topladık. Sonra fabrikada hangi işlemlerden geçtiğini gördük. Bu makineyle daldan zeytini topladık. Güzel bir duyguydu" açıklamasında bulundu.

Tarım Orman İlçe Müdürlüğünce gerçekleştirilen projede öğrencilere Kaymakam Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da eşlik etti.