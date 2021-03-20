Öğrenciler şehitler için Dinek Dağının zirvesine yürüdü

Kırıkkale’de şehitler için saygı yürüyüşü yapan öğrenciler 1744 rakımlı Dinek Dağının zirvesinde Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı okudu.

Kırıkkale’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler sürüyor. ABC Eğitim Kurumunun öğrencileri, şehitlere saygı için öğretmenleriyle birlikte 1744 rakımlı Dinek Dağının zirvesine ulaşmak için yürüdü. Zirveye ulaşan öğrenciler, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp İstiklal Marşını okudu. Çanakkale şehitlerini rahmetle anan öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrenciler daha sonra valilik tarafından turizme kazandırılan Atlı Safari ve Doğa Parkı’nda bir süre vakit geçirdi.

"Şehitlerimiz için buradayız"

Yürüyüşe katılan 10. sınıf öğrencisi Mehmet Arda Özdemir, “Bugün burada bulunmamızın nedeni 18 Mart’ta Çanakkale’de canlarınız vermiş olan şehitlerimizi anmak için bugün burada bulunuyoruz. Onlar bizim için canlarını vermiş bizler de onlar için yürüyüş yapmayı ön gördük ve onları bu şekilde anmak istedik. Bugün burada olduğumuz için hem hüzün var onların bizim için canlarını vermiş olması Çanakkale’de hem de bir sevinç var onları andığımız için bugünün anlam ve önemi gerçekten çok büyük. Bugünü ölümsüzleştirmek gerçekten çok güzel bir şey” dedi.

"Şehitlerimiz binlerce kez zorluklarla karşılaşmış"

Şehitler için saygı yürüyüşü gerçekleştirildiğini ifade eden 9. sınıf öğrencisi Feraye Demirel, “Şehitlerimizi anmak için bugün güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Biz bu şartlarda çok zorluklarla çıktık buralara ama şehitlerimiz binlerce kez binlerce zorluklarla buralara çıkmışlar. Onları hasretle anıyoruz. Onlar bizim için bu fedakârlıkları canlarını bizim için vermeseydi bu şekilde olmayacaktı. Biz buralarda olamayacaktık. Biz de onları anıyoruz” diye konuştu.

"Vatan sevgisi için iman gücüyle savaştılar"

Şehitleri rahmetle andıklarını belirten 9. sınıf öğrencisi Kerem Çatak ise “Çanakkale zaferi olduğu için onu kutluyoruz. Bu zaferde çok şehitlerimiz var. Çocuk yaştaki şehitler bu savaşa katıldılar. Bizden daha küçük ve daha büyük kişiler vardı. Vatan sevgisi için iman gücüyle savaştılar. Bu zaferi kazandırdılar bize. Bu toprakları bize kazandırdılar. Bu zaferden dolayı mutluyum, şehitlerimizi de anıyoruz” şeklinde konuştu.

9. sınıf öğrencisi Miray Umuş ise “18 Mart 1915’te Çanakkale’de şehit olan askerlerimiz için toplandık. Hem çok mutluyuz hem de üzüntülüyüz. Onların başarılarını kutlamak için burada birlikte yürüyoruz” ifadesini kullandı.