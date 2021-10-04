Öğrenciler Küçükçekmece’deki hayvan rehabilitasyon ve tedavi merkezini ziyaret etti

Dünya Hayvanları Koruma günü kapsamında lise ve kreş öğrencileri, Küçükçekmece’deki hayvan rehabilitasyon ve tedavi merkezini ziyaret etti. Burada merkez hakkında bilgi alan öğrenciler, daha sonra hayvanlarla ilgilenerek güvercin uçurdu.

Bahçelievler’de faaliyet gösteren özel bir lisenin öğrencileri ile Küçükçekmece Belediyesine ait kreşteki çocuklar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi’nde hayvanlarla buluştu. Lise öğrencileri kendi harçlıklarıyla kedi ve köpek maması aldı. Çocuklar ise merkez içindeki operasyon ve muayene odasında tedavi gören hayvanlarla ilgili bilgi aldı hem de veteriner eşliğinde sevimli hayvanlarla vakit geçirdi. Öğrenciler son olarak kuşların bulunduğu alana gidip, güvercin uçurdu.

Kreş öğrencisi 4 yaşındaki Eymen Ak, “Hayvanların veterinere geldiğini iyileştirdiğini gördük. Yemek yiyorlar, tedavi oluyorlar. Tekrar gelmek istiyorum, kedi ve köpekleri çok seviyorum” dedi.

Harçlıklarından biriktirdikleriyle mama aldığını ve merkezde güzel vakit geçirdiğini anlatan lise öğrencisi Serhat Çakmakoğlu ise, “Bugün Küçükçekmece Belediyesi’nin hayvan barınağını gezmeye geldik. Bugün hayvanları koruma günü hem onlar için özel bir gün onları mama yardımıyla sevindirmek, hem de onları görüp, onlarla bir gün geçirmek istedik. Gayet güzel oldu, hepsi de çok mutlu sevecen. Kedi ve köpeklerin burada mutsuz olduğunu düşünmüyorum. Çok arkadaşları var. Hayvan hastanelerine ve ameliyatlarına girdik gayet temizdi, zaten kapasitesi de genişti. Yeni yeni makineleri gördük, röntgen cihazları gördük, her şey gayet iyiydi” diye konuştu.

“Günde 40 kedi ve 15 tane köpek hasta veya yaralı hayvan geliyor”

Merkez hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Mert Çağlar Kılıç ise, “Merkezimiz 250 kedi, 100 köpek kapasitesine sahip. İki adet muayene odamız, iki tane ameliyathanemiz, bir tane eczanemiz, bir laboratuvarımızı, kedi ve köpek bakım alanı, engelli kedi yaşam alın ve kuş yaşam alanı buluyor. Burada hayvanları kuduz aşıları, iç dış parazit aşıları gibi aşılar, kısırlaştırma ve aynı zamanda yumuşak doku gibi operasyonlar burada yapılıyor. Tedavileri yapıldıktan sonra ekipleri alındığı yere bırakılabiliyor veya getiren vatandaşlar da sahiplenebiliyor. Yaklaşık 40 tane kedi girişi oluyor, bunlardan birçoğu araç çarpması veya başka hastalıklar sebebiyle geliyor. Aynı zamanda 10-15 kadar köpek girişi oluyor” şeklinde konuştu.