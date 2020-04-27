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Öğrenciler çizdikleri resimler ve notlarla sağlık çalışanlarına moral oldu

KORONA VİRÜSLE MÜCADELEDE CANINI DİŞİNE TAKAN BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İLÇEDEKİ OKUL AİLE BİRLİKLERİ ÜYELERİ, KENDİ EMEKLERİYLE HAZIRLADIKLARI EV YEMEKLERİNİ İKRAM ETTİ.

Öğrenciler çizdikleri resimler ve notlarla sağlık çalışanlarına moral oldu

KORONA VİRÜSLE MÜCADELEDE CANINI DİŞİNE TAKAN BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İLÇEDEKİ OKUL AİLE BİRLİKLERİ ÜYELERİ, KENDİ EMEKLERİYLE HAZIRLADIKLARI EV YEMEKLERİNİ İKRAM ETTİ.

27 Nisan 2020 Pazartesi 17:06
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Öğrenciler çizdikleri resimler ve notlarla sağlık çalışanlarına moral oldu

Korona virüsle mücadelede canını dişine takan Bayrampaşa Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına ilçedeki okul aile birlikleri üyeleri, kendi emekleriyle hazırladıkları ev yemeklerini ikram etti.

Bayrampaşa’daki Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mobil İmam Hatip Ortaokulu, Nuri Örs Ortaokulu ve Şair Baki İlkokulu okul aile birliği üyeleri korona virüsle en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmadı. ÖNDER İmam Hatip Okulları Okul Aile Birliği komisyon üyelerinden Sabit Boğazkesen’in projesiyle yoğun mesailerinde kuru gıdalarla beslenen Bayrampaşa Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına, öğrenci velilerinin el emekleriyle hazırladıkları ev yemekleri ikram edildi. Bayrampaşa’da okuyan öğrenciler, yapılan ikramların yanında çizdikleri resimler ve yazdıkları notlarla sağlık çalışanlarına moral oldu. Yapılan ikramlara teşekkür eden Bayrampaşa Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, “Sağlıkla kalın, evde kalın” çağrısında bulundu.

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