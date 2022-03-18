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Öğrenciler cami saldırısında ölen Müslümanları unutmadı

Sivas’ta Uluslararası Şehit Burak Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yeni Zelanda’da 2 camiye yapılan saldırıda 53 Müslümanın öldürülmesinin yıl dönümünde Cuma namazı kıldırdı

Genel 18.03.2022, 16:00
Öğrenciler cami saldırısında ölen Müslümanları unutmadı

Sivas’ta Uluslararası Şehit Burak Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yeni Zelanda’da 2 camiye yapılan saldırıda 53 Müslümanın öldürülmesinin yıl dönümünde Cuma namazı kıldırdı

Yeni Zelanda’da 15 Mart 2019’da Cuma günü 2 camiye yapılan saldırıda 53 Müslüman şehit edildi. Saldırının ardından Türkiye, İslam İş Birliği Teşkilatına yaptığı teklifle birlikte 15 Mart’ın İslam Düşmanlığına Karşı Mücadele Günü olarak kabul edilmesine öncülük etti. Yine Türkiye’nin teklifiyle Birleşmiş Milletler ’de 15 Martı Uluslararası İslamofobiye mücadele günü olarak ilan etti. Uluslararası Şehit Burak Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri saldırıyı kınamak ve unutturmamak adına Cuma namazı kıldırdı. Aynı zamanda farklı kıtalardan öğrencilerin müezzinliğini yaptığı Cuma namazında okunan, hutbenin sonunda ise saldırıyı kınayan metin Arapça ve İngilizce olarak okundu.

“Bu günü unutturmamalıyız”

Uluslararası Şehit Burak Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdul Kadir Selvi, 53 Müslümanın saldırıda şehit edildiğini ve bu günün farklı etkinliklere unutturulmamasının gerektiğini belirterek, “15 Mart 2019’da Yeni Zelanda’da Cuma günü 2 camiye yapılan saldırıda 53 Müslüman kardeşimiz şehit edildi. Bu saldırı dolayısıyla Türkiye İslam İş Birliği Teşkilatına teklifiyle birlikte bugün İslam düşmanlığına karşı mücadele günü olarak kabul edildi. Geçtiğimiz 15 Mart da yine Türkiye’nin teklifiyle Birleşmiş Milletlerde bugün Uluslararası İslamofobiye mücadele günü olarak ilan edildi. Bu saldırı nedeniyle bizde Müslümanlar olarak farklı etkinliklerle bugünü unutturmamız lazım. İslam düşmanlığıyla mücadelede el birliği içerisinde çalışmamız lazım. Biz okul olarak Cuma namazını öğrencimizin kıldırmasını ve bu konunun da işlenmesini istedik” ifadelerini kullandı.

“Fiili olarak mesaj vermek istedik”

Müdür Selvi, Türk ve uluslararası öğrencilerle beraber Cuma namazını iştirak ettiklerini ve fiili olarak bir mesaj vermek istediklerini dile getirerek, “Burada Sivas Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Cumhuriyet Üniversitesiyle kurumlar arası ortak bir iletişimle Cuma namazını Sivas’ta İmam hatipler arası bölge yarışmasını 1. Olan öğrencimiz kıldırdı. Müezzinliğini de Asya ve Afrika olmak üzere farklı ülkelerden öğrenciler yaptılar. Biz buradan bugünü bir taraftan kınamak diğer taraftan da böyle bir Türk öğrencimiz ve uluslararası öğrencilerle beraber Cuma namazını idrak etmek suretiyle fili olarak da bir mesaj vermek istedik. Öğrencimiz hutbenin sonunda saldırıyı kınadığımızı ifade eden metni Arapça ve İngilizce okumak suretiyle Üniversitemizin uluslararası öğrencilerinde bu metni iştirak etmesini, duymasını sağladı. İnşallah buradaki haykırış çok sayıda insana yayılır ve bu saldırı bir daha asla tekrarlanmaz diye ümit ediyoruz” dedi.

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