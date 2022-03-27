Öğrenciler benzer isimli okullar nedeniyle sınav yerini karıştırdı

İzmir’de Milli Savunma Üniversitesi Asker Öğrenci Belirleme Sınavı heyecanı yaşandı. Yaklaşık 1,5 kilometre mesafede benzer isimde başka bir okulun bulunması sebebiyle bazı adaylar sınav yerini karıştırdı. Kapılar kapandıktan sonra gelen adaylardan Furkan Güven, “Aynı isimde olan bir okul daha var, beni oraya gönderdiler. Burayı çok zor buldum. Geldim ama yetişemedim” dedi.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) saat 10.15 itibariyle başladı. Tüm yurtta 400 bini aşkın adayın katılımıyla düzenlenen sınav, İzmir’de de gerçekleştirildi. Konak ilçesinde bulunan Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen sınava girecek olan bazı adaylar, benzer isimde başka bir okulun bulunmasından dolayı okulları karıştırdı. Sınavın düzenlendiği Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerine yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıktaki Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giden adaylar, apar topar sınavın düzenlendiği okula geldi. Saat 10.00’da kapıların kapandığı sınava bazı adaylar yetişebilirken, bazıları ise birkaç dakikayla sınavı kaçırdı.

“Ağlasam mı gülsem mi bilemiyorum”

Sınava yetişmeyen adaylardan Furkan Güven, kapıda birkaç dakika görevlilerle konuşsa da çabası sonuç vermedi. Furkan Güven, “Senenin başından beri bu sınava hazırlanıyordum. Aynı isimde olan bir okul daha var, beni oraya gönderdiler. Ağlasam mı gülsem mi bilemiyorum. Kime sorduysam diğer okulu gösterdiler. Burayı çok zor buldum. Geldim ama yetişemedim” dedi.

Çocuklarını sınava getiren bazı veliler ise yakınlarda benzer isimde başka bir okulun bulunmasından dolayı karışıklık yaşadıklarını söyledi. Navigasyonun kendilerini diğer okula yönlendirdiğini belirten veliler, “Aynı isimden iki tane okul var. Orada birkaç tane öğrenci bekliyordu. Bir vatandaşa sorunca biz buraya gelebildik. Çocuğum 5 kilometreyi koşa koşa sınava girdi” dedi.