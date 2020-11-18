Oğlunun kulaklarına kavuşmasını isteyen baba: “Mustafa Efe’nin yardım çağrısına kulak verin”

Nevşehir’de yaşayan 4 buçuk yaşındaki Mustafa Efe Özcan, kulak kanalı, kulak deliği ve dış kulağı olmadan dünyaya geldi. Tedavisi için sosyal medya üzerinden bağış kampanyası başlatan aile, “Lütfen yardım çağrımıza, Mustafa Efe’ye kulak verin" dedi.

4 buçuk yaşındaki Mustafa Efe Özcan’ın ailesi ABD’de tedavi olabilmesi için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Mustafa Efe Özcan’ın iki kulağına kavuşması için ise 174 bin dolara ihtiyaç olduğun ifade eden baba Aşir Özcan bizim tek bir isteğimi tek bir hayalimiz var o da oğlumuzun kulaklarına kavuşması dedi. Baba Aşir Özcan, “ Oğlumuz doğuştan iki kulak mikrotialı doğdu. Şuanda oğlumuz 4 buçuk yaşında ve en yakın zamanda ameliyat olması gerekiyor. Eğer rahatsızlığı tek kulak olmuş olsaydı Türkiye’de yapılıyordu. Ama 2 kulak olduğu için yurtdışında yapılması gerekiyor. Çünkü Türkiye’de kulak kanalı açılamıyor. Açıldığı zamanda kulak kanalının açık kalacağına dair garanti vermiyorlar. Kapanabilir, enfeksiyon kapabilir diyorlar. Türkiye’nin bir çok yerinde bulunan doktor ile hasta yakınları ile görüştük. Ama en olumlu sonucu Amerika’dan aldık. ABD’de ki hastane bizden test sonucu istedi. Bizde test sonuçlarını gönderdik. Sonrasında ise bize bu ameliyatın yapılabileceğini söylediler. İsteğimiz ricamız biz bu ameliyat masraflarını karşılayamayız. Çünkü bu kadar yüksek bir durumuz yok. Tek isteğimiz hayırsever insanların bize yardım etmesidir. ABD’de bulunan hastane tek kulak için 87 bin dolar, iki kulak için 174 bin dolar ücret talep ettiler. Oğlumuz için kısa bir süre önce kampanya başlattık. Yardım oluyor. Bize yardım gönderenlerden Allah razı olsun. Yani az çok demeden yardım edenler oluyor. Ama biz sesimizi daha çok duyurmak istiyoruz” dedi.

“Bizim tek hayalimiz oğlumuzun kulaklarına kavuşması”

Baba Aşir Özcan kendilerinin o kadar yüksek maliyeti karşılayabilecek durumları olmadığını ifade ederken yetkilerden seslerini duymalarını istedi. Özcan, “Yetkilerin sesimizi daha çok duymalarını istiyoruz. Oğlumuzun bir kulağa sahip olabilmesi için en azından işitme cihazı kullanmadan hayatını devam ettirebilmesi için, psikolojik problemler yaşamaması için bizlere yardım etmelerini istiyoruz. Tek isteğimiz tek hayalimiz oğlumuz için” şeklinde konuştu.