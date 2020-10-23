Oğlunun kaza yaptığını duyan anne olay yerinde gözyaşlarına boğludu
ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE BİSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI. YARALANAN GENCİN ANNESİ DE OLAY YERİNE GELEREK UZUN SÜRE GÖZ YAŞI DÖKTÜ.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bisikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan gencin annesi de olay yerine gelerek uzun süre göz yaşı döktü.
Kaza, Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kürşat Öz’ün kullandığı 03 AY 702 plakalı Tofaş Kartal Marka otomobile, Emirhan Şanlı’nın kullandığı bisiklet çarptı. Otomobile sağ ön farının bulunduğu bölgeden çarpan bisiklet, çarpmanın şiddetiyle otomobilin sağ aynası ve ön camının kırılmasına ve otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşmasına neden oldu.
Kazada kolunu cama çarparak yaralanan gence ilk müdahale sağlık ekibi tarafından ambulansta yapıldı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı duyarak olay yerine gelen yaralı gencin annesi, oğlunun başından daha önce de birkaç kez trafik kazası geçirdiğini söyledi.
|İmsak
|05:53
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:50
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:39
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. İstanbulspor
|6
|13
|3. Ankara Keçiörengücü
|6
|13
|4. Altınordu
|6
|12
|5. Adana Demirspor
|6
|11
|6. Samsunspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|6
|4
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3