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Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba amacına ulaştı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde oğluna camiyi sevdirmek isteyen babanın takla atarak namaza durması, oğlunun da babasının hareketini tekrarlaması sonucu yüzlerde tebessüm oluşturan görüntüler güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Genel 20.10.2020, 11:39
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Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba amacına ulaştı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde oğluna camiyi sevdirmek isteyen babanın takla atarak namaza durması, oğlunun da babasının hareketini tekrarlaması sonucu yüzlerde tebessüm oluşturan görüntüler güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, Akyazı ilçesinde bulunan Yunus Emre Camii’nde meydana geldi. Cemaatin namazın farzını kıldığı sırada oğlu ile içeri giren baba çorabını giydikten sonra takla atarak cemaatle namaza durdu. Babasını gören çocuk ise camii içinde birkaç tur attıktan sonra babasının yaptığı hareketi tekrar ederek oda namaza durdu. Yaşanan bu olay ise caminin güvenlik kamerasına yansırken yüzlerde ise tebessüm oluşturdu. Gülümseten görüntüleri ortaya çıkaran babanın oğluna camiyi sevdirmeye çalıştığı öğrenildi.

Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise baba çorabını giydikten sonra takla atarak namaza durması çocuğun da cami içerisinde tur atması ve babası gibi takla atarak namaza durması yer aldı.

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