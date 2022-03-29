OEDAŞ’a “Enerjide Örnek Şirket” ödülü

OEDAŞ, Emine Erdoğan’ın katılımıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni’nde, “Enerjimiz Eşit” projesi ile “Enerjide Örnek Şirket” ödülüne layık görüldü.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), elektrik dağıtım hizmetlerini en iyi şekilde yürütmenin yanı sıra kadınların dezavantajlı olduğu enerji sektöründe “Enerjimiz Eşit” mottosuyla gerçekleştirdiği fırsat eşitliği çalışmalarının ödülünü aldı. OEDAŞ, 2019 yılında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri’ne (Women’s Empowerment Principles-WEPs) imza atarak fırsat eşitliği konusundaki misyonunu uluslararası düzeyde tescillemiş ve bu konuya verdiği önemi bir kez daha perçinlemiş oldu.

“Bu ödülü tüm çalışma arkadaşlarım adına büyük bir gururla aldım”

Ödülü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in elinden alan OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, “Elektrik dağıtım alanında faaliyetlerimizi, yeni teknolojileri sistemimize adapte ederek sürekli geliştiriyor kendimizi hep bir adım ileri taşıyoruz. Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde en değerli varlığımızın çalışanlarımız olduğunun bilincindeyiz. Bu anlamda toplumumuzun yarısını oluşturan kadınların sektörümüze kazandırılması ve farkındalık yaratılması amacıyla ‘Enerjimiz Eşit’ projemizi hayata geçirdik. Bu doğrultuda, tüm insan kaynakları politikalarımızı fırsat eşitliği lensi ile gözden geçirdik, çeşitli eğitimler ve mentor programlarıyla çalışanlarımıza eşitlik kültürünü aşılamak üzere tüm iletişim dilimizi bu perspektifle yeniledik ve geliştirdik. Amacımız kadınların iş hayatına ve sektörümüze aktif kazandırılması ile ülkemizin gücüne güç, enerjisine enerji katmak. Bu ödülü tüm çalışma arkadaşlarım adına büyük bir gururla aldım. Fırsat eşitliği çalışmalarımızı da hız kesmeden sürdüreceğimize dair sözümü yinelemek isterim” dedi.