banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!

Ödüllü sanatçı John Legend LG Signature marka elçisi oldu

- LG, yaklaşan yeni yıl tatili dönemi için ödüllü şarkıcı ve söz yazarı John Legend ile iş birliği yaptı

Genel 17.11.2021, 10:56
Ödüllü sanatçı John Legend LG Signature marka elçisi oldu

İSTANBUL (AA) - LG Electronics'in premium markası LG Signature, yeni marka elçisi olarak ödüllü sanatçı John Legend'i tanıttı.

LG açıklamasına göre, John Legend, LG’nin yaklaşan tatil dönemi için hazırladığı "Efsanevi Hediye: LG SIGNATURE” kampanyasının yüzü olacak. Aynı zamanda gelecek dönemde LG Signature ile John Legend’ın şarap markası LVE: Legend Vineyard Exclusive arasında da bir iş birliği gerçekleşecek. Kuşağının ünlü ve sevilen sanatçılarından biri olan Legend, bu popülerliğe kavuşan ilk Afrikalı-Amerikalı erkek olarak öne çıkıyor. ​​​​​​​ Legend ayrıca bugüne kadar EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) sahibi olma statüsüne ulaşan toplam 16 kişiden biri durumunda.

Açıklamaya göre, John Legend'in iş birliğini kutlamak için hazırladığı "You Deserve It All" isimli yeni tatil şarkısı 11 Kasım’da, aralarında YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music ve Pandora’nın da olduğu 11 akış platformunda yayınlandı.

Grammy Ödüllü Raphael Saadiq tarafından üretilen şarkının sözleri Legend ve ünlü şarkıcı/söz yazarı Meghan Trainor tarafından LG Signature için özel olarak yazıldı. Taylor Swift ve Shakira için video çeken Drew Kirsch ise şarkının yeni yıl tatili döneminde yayınlanacak müzik videosunun yönetmenliğini yapıyor.

Açıklamada söz konusu iş birliğine ilişkin görüşlerine yer verilen Legend, "Bu tatil döneminde LG Signature ile ortak olmaktan heyecan duyuyorum. Bu yeni şarkı, sevdiklerinize en iyi şeyleri vermekle ilgili. Tatiller, ailenizi ve arkadaşlarınızı evinizin rahatlığında ağırlamak, sevdiklerinizle bir araya gelmek demek. Yenilikçi, yaratıcı ve çok özel olan LG Signature ürünleri bu buluşmaları daha da keyifli hale getirecektir." ifadelerini kullandı.

LG Electronics Global Pazarlama Merkezi Başkanı Lee Jeong-seok ise LG Signature’ın, "'Sanat Teknolojiye İlham Verir, Teknoloji Sanatı Tamamlar' felsefesini desteklemek amacıyla üst sınıf ev aletlerinde estetik ve teknolojiyi bir arada kullandığını dile getirdi.

Lee, "Legend, LG Signature marka felsefesine mükemmel şekilde uyuyor. LG Signature'ın zamansız değerini dünya çapında daha da fazla tüketiciye iletmeye yardımcı olmak için böylesine harika bir sanatçıyla ortak olmaktan daha fazla heyecan duyamazdık." ifadelerini kullandı.

LG Signature, marka felsefesini iletmek ve birinci sınıf ev çözümlerinin eşsiz stilini ve kalitesini sergilemek için farklı yaşam alanlarından istisnai kişilerle ortaklık kuruyor. Küresel elçileri arasında uluslararası stil ikonu Olivia Palermo, en iyi profesyonel kadın golfçüler Ko Jin-young ve Park Sung-hyun ve ünlü balerin ve Amerikan Bale Tiyatrosu Misty Copeland'ın baş dansçısı yer alıyor.

#John Legend #LG Signature
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6