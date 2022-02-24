Odessa’daki Türk öğrenciler sığınaklarda

Ukrayna’nın Odessa kentinde bulunan Türk öğrenciler, bölgede yükselen bomba seslerinin ardından sığınaklara indi.

Rusya’nın, Ukrayna’nın çeşitli kentlerine yönelik operasyonuyla patlama sesleri yükselirken halk, sığınaklara koşuyor. Saldırıların tedirginliğini yaşayan halk, sığınaklara yerleşerek korunmaya çalışıyor. Odessa’da bulunan Türk öğrenciler her an bir bomba düşme ihtimaline karşı yurt görevlisinin de yardımı ile sığınaklara indi. Bu anları görüntüleyen Hakkı Saygın, “İmkanım olursa bunları ileteceğim” dedi. Sığınakları gösteren Hakkı Saygın, “Mikron Fabrikaya bomba düştü. Devamlı bombardıman sesleri geliyor. Askeri liman devamlı bombalanıyor. Yetkililer bizi sığınaklara yönlendirdi. Yeterli erzakımız da fazla yok. Lütfen sesimizi duyun” ifadelerini kullandı.