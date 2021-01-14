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Oda başkanlarından Başkan Özkan’a ziyaret
Esnaf odalarının yöneticileri Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret etti.
Genel 14.01.2021, 13:13
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Esnaf odalarının yöneticileri Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret etti.
Görüşmede ilçe hakkında çeşitli konular ele alınırken, istişare kültürünün önemine vurgu yapıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özkan, “İlçe dinamikleri ile olan diyaloğumuz her zaman Karacabey’e daha iyi bir noktada hizmet verme imkânı sağlamıştır. İstişare kültürünün önemini biliyoruz ve kamu kurum ve kuruluşları, esnaf odaları, STK’lar ve mahalle temsilcilerimizle sık sık bir araya geliyoruz” dedi.Oda başkanları ile birçok konuyu değerlendirme imkanı bulduklarını dile getiren Başkan Özkan, bu şekilde bir araya gelerek ilçe adına güzel projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.
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