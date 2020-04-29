Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR
BİST
101595
ALTIN
385.170
DOLAR
6.9595
STERLİN
8.6807
EURO
7.5602

O köyde korona virüsten 1 kişi hayatını kaybetti

NEVŞEHİR’İN ÜRGÜP İLÇESİNE BAĞLI TAŞKINPAŞA KÖYÜNDE KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN KORONA VİRÜSTEN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

O köyde korona virüsten 1 kişi hayatını kaybetti

NEVŞEHİR’İN ÜRGÜP İLÇESİNE BAĞLI TAŞKINPAŞA KÖYÜNDE KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN KORONA VİRÜSTEN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

29 Nisan 2020 Çarşamba 17:30
0 Okunma
O köyde korona virüsten 1 kişi hayatını kaybetti

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından korona virüsten 1 kişi hayatını kaybetti.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından korona virüs testi pozitif çıkan ve Nevşehir’de sonra Kayseri’de tedavi altına alınan 70 yaşındaki F.İ. tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Korona virüsten hayatını kaybeden 70 yaşındaki F.İ’nin cenazesi bugün Taşkınpaşa köyünde alınan geniş güvenlik önlemleri altında defin edildi.

Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından 40 kişide korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köy karantina altına alınmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alman Havayolu şirketi Lufthansa’dan maske zorunluluğu: “Maske yoksa uçuş da yok”
Alman Havayolu şirketi Lufthansa’dan maske zorunluluğu: “Maske yoksa uçuş da yok”
Belediye tesislerinde salgın avantaja çevrildi
Belediye tesislerinde salgın avantaja çevrildi
İstanbullu evinde kalmadı, trafik eski günlerine döndü
İstanbullu evinde kalmadı, trafik eski günlerine döndü

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim