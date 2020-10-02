O geceyi anlattı
GÖSTERDİĞİ KAHRAMANLIKLA 15 TEMMUZ HAİN DARBE KALKIŞMASININ SEYRİNİ DEĞİŞTİREN ŞEHİT ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ ÖMER HALİSDEMİR'İN KARDEŞİ SONER HALİSDEMİR, MAMAK BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET ETTİ. AK PARTİ NİĞDE İL BAŞKANI YAŞAR ATAÇ VE AK PARTİ BALA İLÇE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI SAMET ÖZDEMİR İLE BİRLİKTE MAMAK BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MOLLA ALİ ÇETİN’İ ZİYARET EDEN HALİSDEMİR, ARDINDAN MAMAK BELEDİYESİ TARAFINDAN MAMAK CADDESİ ÜZERİNDE İNŞA EDİLEN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR’İN HEYKELİNİN BULUNDUĞU 15 TEMMUZ ANITI’NI ZİYARET ETTİ.
Gösterdiği kahramanlıkla 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının seyrini değiştiren Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, Mamak Belediyesi’ni ziyaret etti. AK Parti Niğde İl Başkanı Yaşar Ataç ve AK Parti Bala İlçe Gençlik Kolları Başkanı Samet Özdemir ile birlikte Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Molla Ali Çetin’i ziyaret eden Halisdemir, ardından Mamak Belediyesi tarafından Mamak Caddesi üzerinde inşa edilen Şehit Ömer Halisdemir’in heykelinin bulunduğu 15 Temmuz Anıtı’nı ziyaret etti. 15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Çetin, “249 ‘kahraman’ o gece şehit oldu. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Ömer Halisdemir de o kahramanlardan biriydi. Vatanı için bir an bile düşünmeden göğsünü hainlere karşı siper etti. Bunları bu millet asla unutmayacak” dedi.
O geceyi anlattı
Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi gözünü kırpmadan öldürerek darbenin engellenmesinde büyük rol oynayan Şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Çetin’i ziyaretinde o geceyi anlattı. Hasan Hüseyin Halisdemir’in 7 çocuğundan biri olan Soner Halisdemir, darbeye karşı direnişin simge ismi abisi Şehit Ömer Halisdemir’in o gece yaşadıklarına değinerek, ’O gece ağabeyim olağanüstü bir durum ve hareketlenme olduğunu fark ediyor. Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı Paşa o gece koruma Astsubayı olan abimi arıyor. Darbeci Semih Terzi’nin oraya geleceğini söyledikten sonra vur emri veriyor. Karargah ve nizamiyeyi sarmışlar zaten darbeciler, ağabeyim orada sonuç alamayacağını ve hainler tarafından çevrelendiğini görüyor. Sonrasında da Semih Terzi’yi vuruyor, 5-6 darbeci hain de ağabeyime ateş ederek şehit ediyorlar. Ağabeyim darbeden birkaç gün önce Paris’ten gelmişti. Birlikte oturuyorduk dışarıda. Bana ’toprak kokusunu alıyor musun, bizim ülkemizdeki bu toprak kokusunu yurt dışındayken çok özlüyorum, oradaki vatandaşlarımız da özlüyor’ dedi’ ifadelerinde bulundu.
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