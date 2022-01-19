Nusaybin’de Vefa Destek Grubu 5 bin kişiye sıcak yemek dağıttı

Nusaybin Kaymakamlığı, Nusaybin Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkârlar Odası işbirliğinde hazırlanan 5 bin kişilik sıcak yemek Vefa Destek Grubu tarafından vatandaşlara ikram edildi.

Nusaybin’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı dolayısıyla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, çalışmaları yerinde denetledi. Uluslararası karayolunda trafiğin aksamaması için Belediye ekipleri kar küreme ve yol açma çalışmaları yaparken Vefa Destek Grubu da sıcak yemek ikramında bulundu. Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Kaymakamlık, Belediye ile Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel iş birliğinde Vefa Destek Grubu tarafından yolda kalan veya dışarı çıkmayan vatandaşlara sıcak yemek dağıttıklarını bildirdi. Kayabaşı, "Gece saatlerinde ilimiz ve ilçemizde başlayan yoğun kar yağışına binaen özellikle İpekyolu çevresinde mahsur kalan araçlarımıza ve yolcularımıza sıcak yemek vermek suretiyle mağduriyetleri kısa bir süre içerisinde çözeceğiz. Bununla birlikte ilçe merkezinde özellikle yaşlı ve muhtaç aileler veya alışverişe çıkamayan vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtacağız. 5 bin kişilik bir yemek hazırlığımız oldu. Vatandaşlarımızdan talep gelmesi halinde acil şekilde ihtiyaçlara cevap vereceğiz. Bu kapsamda özellikle sıcak yemek noktasında Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanımız Ömer Özer ile birlikte yaptığımız işbirliğiyle vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Tekrar ifade etmek istiyorum, bu soğuk kış günlerinde açıkta kimseye bırakmayacağız. Özellikleri kimsesiz, dışarıda birilerini gördüklerinde vatandaşlarımızın 112’yi aramalarını istiyoruz. Bu konuda her türlü desteği vereceğimizi belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Vefa Destek Grubunun dağıtımı sırasında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can ve Nusaybin ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel de hazır bulundu.