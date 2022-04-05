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Nurullah Genç’ten "yedi tuğla" tavsiyesi

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinliklerine konuk olan şair Prof. Dr. Nurullah Genç, hayatından anlattığı kesitlerle kendisini dinleyenlere tavsiyelerde bulundu. Tek bir alana sıkışarak meslek hatasına düşmemek gerektiğini belirten Genç, “Yedi tuğla uzun el demektir. Bizim alimler gibi yedi tuğla sahibi olmak lazım. Her yerden haberdarlar ve her yere elleri uzanıyor. Bir alanda ihtisas önemlidir ama diğer alanlara sağır kaldığımızda yarım insan durumuna geliriz” dedi.

Genel 05.04.2022, 15:12
Nurullah Genç’ten "yedi tuğla" tavsiyesi

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinliklerine konuk olan şair Prof. Dr. Nurullah Genç, hayatından anlattığı kesitlerle kendisini dinleyenlere tavsiyelerde bulundu. Tek bir alana sıkışarak meslek hatasına düşmemek gerektiğini belirten Genç, “Yedi tuğla uzun el demektir. Bizim alimler gibi yedi tuğla sahibi olmak lazım. Her yerden haberdarlar ve her yere elleri uzanıyor. Bir alanda ihtisas önemlidir ama diğer alanlara sağır kaldığımızda yarım insan durumuna geliriz” dedi.

Ramazan ayının manevi iklimini geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlayan Bağcılar Belediyesi’nin 27 yıldır sürdürdüğü kültür etkinlikleri devam ediyor. Bağcılar Belediyesi’nin Başkanlık Konferans Salonu’nda düzenlenen programları davetliler yüz yüze gelemeyenler de online olarak sosyal medya hesapları üzerinden takip edebiliyor. Kültür etkinliğinin açılışı yazar ve şair Prof. Dr. Nurullah Genç ile yapıldı. Şair Dursun Ali Erzincanlı’nın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide Genç, koruyucu yaprağımız dediği babası ve çiçeğimiz dediği annesiyle hatıralarından yola çıkarak hayata dair açıklamalarda bulundu. İktisatçı olmasına rağmen edebiyat dünyasında önemli bir isim haline gelen Genç, tek bir alana sıkışıp kalanların dünyayı yanlış değerlendireceğini söyledi.

Meslek hatasına düşmeyin

Aynı anda birçok alanda büyük işler yapan alimleri örnek gösteren Genç, “Tek bir alana sıkışıp kalırsanız hata yaparsınız. Meslek hatası denilen bu hataya düşmemek lazım. Bir alanda uzmanlaşın ama diğer alanlara da vakıf olun. Bu bizim alimlerimizin alimlerin yedi tuğla sahibi olmaları noktasında ortaya çıkan hakikattir. Yedi tuğla uzun el demektir. Bizim alimler gibi yedi tuğla sahibi olmak lazım. Her yerden haberdarlar ve her yere elleri uzanıyor. Cenabı Hak ilim dünyasını öyle bir yaratmış ki her ilim alanı diğeriyle destekleniyor. Mesela edebiyat psikolojiyle, fizikle, felsefeyle, mantıkla destekleniyor. Bir alanda ihtisas önemlidir ama diğer alanlara sağır kaldığımızda yarım insan durumuna geliriz. Düşünen mekanizmamız zayıflar. Bu konularda çocuklarımıza büyük bir yanlış yapıyoruz. Bir alanda uzmanlaştırıp diğerlerinden uzak tutarak yanlış yapıyoruz ve onlara tuzak hazırlıyoruz. Dikkatli ve duyarlı olmalıyız” dedi. Yoğun ilgi gören programda Erzincanlı, Genç’in “Rüveyda” isimli şiirini okudu.

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