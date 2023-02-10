Nurdağı’na görevlendirilen Başkan Aktaş: “Yaraları hep beraber devlet millet kaynaşmasıyla saracağız”

Deprem afetinde yıkımın fazla olduğu yerlerden birisi olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesine kriz yönetimi için görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yaraları hep beraber devlet millet kaynaşmasıyla saracağız” dedi.

Nurdağı’nda sürdürülen çalışmalar hakkında İHA’ya açıklamada bulunan Aktaş, “Büyük bir hüzün, acı var. Tabi hayatın gerçekleri de var. 10 ili 13,5 milyon nüfuslu bir coğrafyayı kapsıyan ama tüm Türkiye’yi ilgilendiren bir deprem. Ankara’da da, İstanbul’da da, Bursa’da da Gaziantepliler var, Şanlıurfalılar var, Diyarbakırlılar var. Tanıdıklarını, yakınlarını merak edenler var. Nihayetinde büyük bir acıyla sarsıldık ama artık bu yaraları sarmanın zamanı. Devlet, millet kaynaşmasının en gerektiği zaman bu dönemler. Allah’a hamdolsun. Necip milletimiz duyarsız kalmadı. Bütün şehirlerde bir hareketlilik var. Depremden etkilenen illere bir şeyler gönderebilmek gayretindeler. Bizlerde burada gerekli çalışmaları yapıyoruz. İş makinesi, çadır önemli. Zor süreci geçirebilmek için yapılabilecek hamleler önemli. Dolayısıyla ilk günü hengâmesi vardı, trafik yoğunluğu vardı. Son üç gündür ciddi hummalı bir çalışma var. Nurdağı ve İslahiye çok etkilendi depremlerden. Bizde yaraları sarabilmek için uğraşıyoruz. Cenazelerimiz var. Cenazeleri başta buradaki mezarlıklar olmak üzere farklı mezarlıklara sevki anlamında, enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyoruz. Günlük hayatın devamı için ne yapılması gerekiyorsa çalışmaları sürdürüyoruz. Yeni bir Nurdağı’nın yeni bir İslahiye’nin oluşturulması için yer tespitlerinden önce çadır kent daha sonrasında konteynırlar kısa bir süre içerisinde 1 yıl içerisinde Cumhurbaşkanımız açıkladı Elazığ’da, Malatya’da, Van’da, İzmir’de olduğu gibi binaların yeni deprem konutlarının yapılması ve vatandaşlarımızın sorunsuz şekilde hayata dönmesi. Yaraları hep beraber devlet millet kaynaşmasıyla saracağız.” dedi.