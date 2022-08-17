“Nükleer savaş çıkarsa 5 milyar insan ölebilir”

ABD’de bulunan Rutgers Üniversitesindeki araştırmacılar, ABD ile Rusya arasında çıkabilecek bir nükleer savaş sonrasındaki yıllarda, arz kesintisi yaşandığında büyük yıkım yaşanabileceğini belirtti. Araştırmacılar tarafından, yanan şehirlerden gelen kül ve kurumların atmosfere girip güneş ışığını engellediği için 5 milyardan fazla insanın ölebileceği ifade edildi.

Nature Food dergisinde yayımlanan araştırmaya göre; yerel altyapının tahribatı, nükleer etkisinde yaşanacak kışın, gıda ürünleri üzerindeki etkisini daha da artacak. Yanan şehirlerden gelen külün atmosfere girdiğinde oluşturduğu soğutma etkisi bir veya iki yıl içinde zirve yapacak, fakat sıcaklıktaki düşüş on yıldan fazla sürecek ve yağışlar azalacak.

Araştırmacılar; ABD, Çin, Almanya ve Birleşik Krallık gibi büyük gıda üreticilerinin üzerindeki duman ve kül bulutları, dünyanın gıda arzında yüzde 90’lık bir düşüşe sebep olacağını ifade etti. ABD ve Rusya, nükleer savaşta yok olmasa bile, gıda üretim kapasiteleri bozulacak. Gıda ithalatına bel bağlayan ülkeler için durum iki kat yıkıcı olacak.

Ayrıca araştırmacılar, nükleer etkisi altında geçecek kışın 2 milyar insanın açlığına yol açabileceğini belirtti.