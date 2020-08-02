Nostaljik tramvayda izdiham oluştu, sosyal mesafe hiçe sayıldı
BAYRAM TATİLİNİ FIRSAT BİLEN VATANDAŞLAR SOLUĞU BEYOĞLU’UNDA ALDI. NOSTALJİK TRAMVAYA BİNMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR İZDİHAM OLUŞTURURKEN, GÖRÜNTÜLERDE SOSYAL MESAFENİN HİÇE SAYILDIĞI GÖRÜLDÜ.
Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar soluğu Beyoğlu’unda aldı. Nostaljik tramvaya binmek isteyen vatandaşlar izdiham oluştururken, görüntülerde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.
Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçiren vatandaşlar, bayramın üçüncü gününde güzel havayı da fırsat bilerek soluğu Beyoğlu’nda aldı. Nostaljik tramvaya binmek isteyen vatandaşlar izdiham oluştururken, görüntülerde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü. Ayrıca İstiklal Caddesine gezmeye gelen vatandaşların da sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.
“Nerede kaldı sosyal mesafe”
Nostaljik tramvaya binmek isteyen bir vatandaş, “Sonradan gelenler en öne biniyor biz burada 20 dakikadır bekliyoruz. Nerede kaldı sosyal mesafe, nerede kaldı hak, hukuk” dedi.
|İmsak
|04:10
|Güneş
|05:54
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:09
|Akşam
|20:27
|Yatsı
|22:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25