Nostaljik tramvayda çocukların tehlikeli yolculuğu
İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvayın arkasına tutunarak ilerleyen çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Genel 04.06.2023, 14:20
İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvayın arkasına tutunarak ilerleyen çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvayın arkasına tutunan bir grup çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Çocukların çevredekilere aldırış etmeden tramvaya asıldıkları anlar kameraya yansıdı.