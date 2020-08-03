banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Almanya'da 153 bin öğrenci bugün ders başı yaptı
Almanya'da 153 bin öğrenci bugün ders başı yaptı
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu
ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 160 bine yaklaştı
ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 160 bine yaklaştı
Bayram tatili bitti, Marmaris’te uzun araç kuyrukları oluştu
Bayram tatili bitti, Marmaris’te uzun araç kuyrukları oluştu

Norveç’ten 100’den fazla yolcusu olan kruvaziyer gemilerine 14 gün karaya çıkma yasağı

NORVEÇ’TEN 100’DEN FAZLA YOLCUSU OLAN KRUVAZİYER GEMİLERİNE 14 GÜN KARAYA ÇIKMA YASAĞI

Genel 03.08.2020, 21:47
9
Norveç’ten 100’den fazla yolcusu olan kruvaziyer gemilerine 14 gün karaya çıkma yasağı

Norveç, korona virüs salgını nedeni ile 100’den fazla yolcu taşıyan kruvaziyer gemilerindeki yolcu ve mürettebatın 14 gün boyunca karaya çıkmasını yasakladı.

Korona virüs salgını Avrupa’da birçok ülkede etkisini arttırmaya yeniden başladı. Norveç’te geçtiğimiz hafta Hurtigruten isimli şirkete ait olan MS Roald Amundsen gemisinde görevli 33 personelde korona virüs tespit edilmişti. Gemi, Tromsö kentindeki limanda karantina altına alınmış ve son 3 hafta içinde gemide bulunan 387 yolcuya ulaşılmaya çalışılıyordu. Tromsö’nun kıdemli Doktoru Kathrine Kristoffersen ise yaptığı açıklamada, gemide bulunan tüm yolculara kendilerini 10 gün boyunca karantina altına alması konusunda çağrıda bulunmuştu. Gemide korona virüs tespit edilenlerin sayısı 41’e yükselirken, kruvaziyer gemileri hakkında yeni karar alındı.

Norveç, 100’den fazla yolcusu olan kruvaziyer gemilerinde bulunan yolcu ve mürettebatın bugünde itibaren 14 gün boyunca karaya çıkmasının yasakladığını duyurdu. Sağlık Bakanı Bent Hoie yaptığı açıklamada, daha önce yola çıkan gemilerin Norveç limanlarında yolcularını ve mürettebatını bırakabileceğini ancak henüz yolculuğa başlamamış olanların böyle bir şey yapamayacağını aktardı. Hoie, yeni kuralın önümüzdeki 14 gün boyunca geçerli olacağını duyururken, ”Norveç’te enfeksiyonun yayılmasını durdurmak için bu kararı almak zorundaydık. Salgın henüz bitmedi” dedi.

Yetkililer, karantina altındaki gemide bulunan yolcu ve mürettebatın Almanya, Danimarka, Avusturya, Filipinler ve Litvanya’dan geldiğini ve bu ülkeler ile iletişim halinde olduklarını aktardı.

Öte yandan Norveç’te toplam korona virüs vaka sayısı 9 bin 312’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 256’ya ulaştı.

Yorumlar (0)
banner378
21°
az bulutlu
Namaz Vakti 04 Ağustos 2020
İmsak 04:12
Güneş 05:55
Öğle 13:15
İkindi 17:09
Akşam 20:26
Yatsı 22:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25