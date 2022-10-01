Norveç gazını Polonya’ya taşıyan Baltık Boru Hattı’nda gaz akışına başlandı

Norveç gazını Danimarka üzerinden Polonya’ya taşıyan Balık Boru Hattı’nda (Baltic Pipe) doğal gaz akışı başladı.

Avrupa Birliği tarafından ortak çıkarlara hizmet eden proje olarak kabul edilen ve Norveç doğal gazını Danimarka üzerinden Polonya’ya taşıyan 900 kilometrelik Baltık Boru Hattı’nda gaz akışına bugün başlandı. Polonya’da doğal gaz iletim sistemi operatörü Gaz-System tarafından yapılan açıklamada, "Bugün o tarihi gün. Baltık Boru Hattı üzerinden gaz iletimi başlıyor" denildi.

27 Eylül’de resmi açılışı yapılan boru hattında şimdilik Danimarka doğal gazı Polonya’ya taşınacak. Gaz-System Direktörü Tomasz Stepien gaz akışının saatte 1 milyon metreküpten fazla nominal kapasite ile saatte 200 bin metreküp seviyesinde olacağını belirtirken, hattın Norveç gazının taşınmasıyla tam kapasiteye ulaşmasının ise Kasım sonunu bulacağını ifade etti.

"Gaz alanında haraç, tehdit ve şantajlarla işaretli Rusya hakimiyeti dönemi sona eriyor"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda geçtiğimiz hafta içi düzenlenen açılış töreninde ülkesinin enerji güvenliği ve Rus gazından bağımsızlığını sağlama konusunda hükümetin bayrak projelerinden biri olan Baltık Boru Hattı’nın Polonya’nın onlarca yıllık hayali olduğunu söylemişti. Andrzej Duda, söz konusu hat ile Polonya’ya gaz arzını çeşitleneceğini, ülkesinin egemenliğinin güçleneceğini ve kendilerini Rusya’dan gelen arzdan bağımsız hale getireceğini belirtmişti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de "Mutlak bir inançla gaz alanında haraç, tehdit ve şantajlarla işaretlenmiş Rusya hakimiyeti döneminin sona eriyor" şeklinde konuşmuştu.